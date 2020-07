Aynı anda iki dil öğrenmek mümkün mü günlük tekrarları es geçmeyin!

Küreselleşen dünyada ne kadar çok insana ulaşabilirseniz o kadar ufkunuz genişler. Gerek kariyer gerek dünyayaolan bakış açınızla bambaşka bir hayat kurabilirsiniz. Artık İnglizce'nin yanında başka dillerinde hayatımıza girdiği şu zamanlarda vakit kaybetmemek ve aynı anda iki dil öğrenmeni yollarını arıyoruz. Peki aynı anda iki dil öğrenmek için ne yapmalı? Berlitz Dil Okulları Müdürü Çağdaş Kardaş, aynı anda iki dil öğrenmekle ilgili önemli bilgilerini sıraladı!

AYNI ANDA İKİ DİL ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Küreselleşen dünyanın en önemli gerçeği anadil dışında yeni bir dilin zorunlu olduğudur. Sınırların giderek flulaştığı günümüzde farklı milletlerden insanları ortak bir noktada buluşturan en önemli enstrüman dildir. Üstelik yeni kültürler tanımak, uluslararası kariyer fırsatları yakalamak ve ülke sınırlarını değil insanın kendi içindeki sınırları aşmak için dil özellikle de İngilizce önemli bir belirleyicidir. Hatta artık birçok insan İngilizce öğrenirken ikinci bir dili de öğrenmektedir.

Peki, bu mümkün mü? Kişinin bir dil öğrenirken ikinci dili öğrenmesi kolay mıdır yoksa dezavantajları var mı?

Dil öğrenmek zor gibi görünse de doğru adımlar izlendiğinde kolaylıkla yapılabilecek bir aktivitedir. Her ne kadar kulağa oldukça güç gelse de aynı anda iki dil öğrenmek de mümkündür. Ancak birçok kişi zamanı doğru optimize edemediği ve efektif metotlar yerine pasif bir öğrenme süreci geçirdiği için çok büyük vakit kaybı yaşar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta öğrenilecek dillerin hangi dil ailesine mensup olduğudur. Birbirinden bağımsız dil yapısına sahip lisanları öğrenmek yerine benzer gramer kodlarına sahip dilleri öğrenmek hem kişiye zaman kazandıracaktır hem de benzer özellikler sayesinde herhangi bir kafa karışıklığına sebep olmayacaktır.

YENİ BAŞLADIYSANIZ SABIRLI OLUN!

Eğer öğrenmek için aklınızda iki dil varsa ve daha önce hiç bilmediğiniz bir gramer yapısına sahipse biraz daha çalışmakta yarar var. Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, öğrenilen dillerden birinde belli bir seviyede olmak diğer dili öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Özellikle de aynı dil ailesine sahip lisanlar ise daha önceden öğrenilen birçok bilgi, yeni öğrenilen dilde kişinin işini kolaylaştırıyor.

PLANSIZ HAREKET ETMEYİN!

Dil öğrenmek ciddi bir süreçtir ve disiplin ister. İki dili aynı anda öğrenmek ise çok daha zaman ve emek gerektireceğinden planlı olmak şarttır. Bu noktada öncelikli bir dil belirlenmeli ve her dile ne kadar vakit ayrılacağı daha önceden belirlenmelidir. Kesinlikle kişi kendini disipline etmeli, motomot olmasa da esnek yönleri olan bir yol haritası belirlemelidir. Planlar haftalık yapılmalı, eksikliklere göre güncellenmelidir.

GÜNLÜK TEKRARLAR ŞART!

Bebeklerin anadillerini kolayca öğrenmesinin sebebi her gün o dile maruz kalması, çevresinde duyduğu sesleri tekrar ve taklit etmesidir. Özellikle iki dili aynı anda öğrenen kişiler için bebeklerin gittiği yol oldukça pratik ve avantajlıdır. Bu aşamada öğrenilen her dil, gün içinde mutlaka tekrar edilmeli, bilgiler ezber anlayışından çıkarılarak doğal bir süreç dahilinde pekiştirilmelidir. Çünkü yolun başında olan kişi için her gün yapılacak tekrar, bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

2 DİL ÖĞRENMEYİ KEYİFLİ HALE GETİRİN!

Dil öğrenme sürecini hem keyifli hale getirmek hem de bilgileri karıştırmamak adına doğru kodlamak için her dil için bir renk ve karakter belirleyebilirsiniz. Örneğin; İngilizce ve İspanyolca öğreniyorsanız iki ayrı defter ve iki ayrı renk vererek temel bir ayrım yapabilirsiniz. Bu durum bilgileri hatırlarken de önemli bir yol gösterici olacaktır.