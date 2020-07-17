Mutfakta zaman kazandıran püf noktalar kuruyemişlerin bozulmasını istemiyorsanız...

Mutfak bazı kişilerin çok sevdiği bazılarına ise tamamen angarya gelen bir yerdir. Herkes aşçı olarak doğmuyor elbetteki. Bazı pratik bilgiler mutfakta yemek yaparken hem çok işe yarıyor hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Biz de elmaelma.com olarak sizlere mutfakta işinize yarayacak bazı püf noktaları hazırladık. Peki mutfakta zaman kazandıran püf noktalar neler? İşte yeni evlenenler ya da bekar aşçılar için alternatik pratik bilgi önerileri!

HIZLI HAMBURGER YAPMAK İSTİYORSANIZ...

Zamanınız olduğunda hazırlamış olduğunu hamburgerleri stres bir filmle sararak buzluğa koyun. İhtiyaç duyduğunuzda mikradolaya atmanız yeterli olacaktır. Mikrodalganız yoksa düşük ısıdaki fırında 20 dakika bekletmeniz yeterli olacak.

YEŞİLLİKLERİ DOĞRAMAKLA UĞRAŞMAK İSTEMİYORSANIZ...

Maydanoz, semiz otu, nane gibi yeşillikleri aldığınızda yıkayın ve kesin. uzdolabı poşetine koyup ağzıı sıkıca kapatın. Buzluğa atmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde yaparak ihtiyacınız olduğunda hemen kullanıma hazır yeşillikleri servis edebileceksiniz.

HAZIR LİMON SUYU

Limonu sıkın ve suyunu buz kalıplarına koyarak dondurun. Dilerseniz suyun içine baharat da koyabilirsiniz. Dilediğinizde çıkarın ve kullanın. Çok pratik bir şekilde hazırlayacağınız limon sularını bu yöntemle istediğniz vakit kullanabileceksiniz.

EKMEKLERİN BAYATLAMASINI İSTEMİYORSANIZ...

Buzlukta sadece sebzeleri değil, ekmek ve peynir gibi malzemeleri de uzun süre saklayabilirsiniz.

KURU YEMİŞLERİN HEMEN BOZULMASINI İSTEMİYORSANIZ...

Kuruyemişlerin hemen bozulmasını istemiyorsanız, bir kavanozda koyup kuru bir yerde bekleyin. Asla hava almamasını sağlayın. Hava alması kuruyemişin hemen bozulmasına neden olacaktır.