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Hayal Köseoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım!

Mucize Doktor'la ününe ün katan Hayal Köseoğlu, yıllar önce yaşadığı tacizi itiraf etti. Köseoğlu, "Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım" dedi.

Hayal Köseoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım!
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Mucize Doktor'da Açelya rolüyle seyircinin karşısına çıkan Hayal Köseoğlu, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Son olarak tatilde arkadaşıyla kavga ettiği yönünde haberlerle gündeme gelen Köseoğlu, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı.

Yıllar sonra gelen taciz itirafı

Üniversite yıllarında metro ve metrobüsü sık kullandığını ifade eden genç oyuncu, tacize uğradığını belirtip, "Başına gelmeyen bir kadın olmamıştır diye düşünmüyorum. Hepimizin başına gelmiştir irili ufaklı" diye konuştu.

"Kavga etmedim, şaka gibi bir şeydi"

Hayal Köseoğlu, 18 Haziran'da Bodrum'da yakın arkadaşı Abdullah ile görüntülenmiş, kavga ettikleri iddia edilmişti. Oyuncu hakkında çıkan haberleri ertesi gün çektiği bir video ile ti'ye almıştı. Köseoğlu, arkadaşıyla yaşadıklarına "Kavga gibi bir durum yok, şaka gibi bir şeydi. Ben o anda sinirli ve agresiftim, babam bir operasyona girecekti ve kalbinde anevrizma öğrendiğimiz bir gündü. Çok kötü bir gün geçiriyordum. O sırada beni güldürmek için arkadaşım benim arı korkumu kullanarak, sürekli böyle sinir etti. Ben de 'Apo yapma' dedim arkadaşını tokatladı gibi haberler çıktı. Komiğime gitti" ifadeleriyle açıklık getirdi.

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