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Evde sıvı sabun nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Sıvı sabunlara para vermeden kendi sabununuzu kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? İşte kuruş para vermeden evde sıvı sabun hazırlamanın formülü!

Evde sıvı sabun nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!
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Dışarıdaki sabunlara para vermeden kendi sabununuzu kendiniz yapmaya ne dersiniz? Üstelik oldukça basit ve kolay bir şekilde. Peki evde sıvı sabun nasıl yapılır? İşte sıvı sabunun malzemeleri ve yapılış tarifi...

Malzemeler; Bir kalıp zeytinyağlı doğal sabun, içme suyu, bir yemek kaşığı zeytin yağı, bir yemek kaşığı limon suyu, bir tatlı kaşığı menekşe yağı ve biraz da karbonat.

YAPILIŞI:  Öncelikle kalıp sabunu bir kaba alıp üzerine bir litre kaynar su döküyoruz ve bir gece bu şekilde bekletiyoruz. Bunu yapmamızın sebebi kalıp sabunun yumuşamasını sağlamaktır. Ertesi gün sabunu bıçakla ufak parçalara ayırıp, blendere alıp iyice ezilmesini sağlıyoruz. Sabunumuzun cıvık hamur kıvamına gelmiş olması lazım.Bu kıvamın üzerine su ekleyerek kıvamı iyice inceltelim. İncelttiğimiz sıvı sabunun içerisine limon suyunu, zeytin yağını ve menekşe yağını ekleyelim. Menekşe yerine diğer güzel kokan çiçek yağlarını da ekleyebilirsiniz. Kokuyu az ya da çok koyabilirsiniz.

Sonra elde ettiğimiz bu sıvı sabunu pompası olan sıvı sabun kutusuna dökün. Bu şekilde istediğiniz gibi sıvı sabunu kullanabilirsiniz. Ayrıca cıvık hamur kıvamında kalan diğer artan sabunumuzu da sıvı sabununuz her bittiğinde menekşe yağı ile inceltip kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sabun size bir seneye yakın yetebilir. Gördüğünüz gibi bundan sonra sıvı sabunlara kuruş para vermeden tamamen organik sıvı sabunu kullanabilirsiniz.

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