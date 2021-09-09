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Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı: Artık bıktım!

Aşı olmayacağını pek çok defa dile getiren Yıldız Tilbe'nin aşı olduğunun iddia edilmesinin ardından ünlü sanatçı 'artık bıktım' diyerek ateş püskürdü.

Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı: Artık bıktım!
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Aşı olmayacağını daha önce pek çok defa dile getiren Yıldız Tilbe'nin konserlere girecek kişilere PCR testi zorunluluğu getirilmesinin ardından, ilk doz aşısını olduğu iddia edildi. Tilbe hakkında çıkan iddialara 'Olmadım ve asla olmayacağım' diyerek ateş püskürdü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına girecek kişilere aşı veya PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayacağını her fırsatta dile getiren Yıldız Tilbe'nin ise bu nedenle fikir değiştirerek ilk doz aşısını olduğu iddia edildi. Tilbe hakkında çıkan iddialara ateş püskürdü.

"AŞI OLMADIM, OLMAYACAĞIM"

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayarak aşı olmadığını ve olmayacağını duyurdu. Tilbe, attığı tweet'lerde şu ifadeleri kullandı:

 "Aşı karşıtı değilim. İsteyen istediğini yapsın, herkes kendinden sorumlu. Bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam"

"İFTİRALARI MAHKEMEYE VERSEM TAZMİNATIYLA TV KANALI AÇARDIM"

Bu konu hakkındaki haberlere de sitem eden Tilbe, bir sonraki mesajında ise "Hakkımda yapılan yalan haberleri ve iftiraları mahkemeye versem, tazminatıyla bir gazete ya da bir televizyon kanalı açardım, yanına bir de mizah dergisi kondururdum, belki bir dergim de olurdu haftalık" ifadelerini kullandı.

 

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