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Gözleri küçük gösteren makyaj hataları neler iç kısıma siyah kalem çekmeyin!

Bazı makyaj hataları ile gözlerinizi irileştireyim derken olduğundan da küçük gösterebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte yapılan yanlışlar!

Gözleri küçük gösteren makyaj hataları neler iç kısıma siyah kalem çekmeyin!
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Büyük gözere sahip olayım derken yaptığınız makyajla gözlerinizi daha küçük gösterebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet bilmeden yapılan bazı hatalar buna sebebiyet verebiliyor. Mesela gözün içerisine kalem çekmek gibi! Peki gözleri küçük gösteren diğer makyaj hataları neler? Gelin birlikte öğrenelim. 

Göz şeklinize uygun olmayan farları sürmekten vazgeçin 

Göz makyajı yaparken ilk olarak dikkat etmeniz gereken şey o makyajın göz yapınıza uygun olup olmadığı olmalı. Yani sırf çok seksi duruyor diye dumanlı bir göz makyajı yapmak değil. Gözlerinizin doğal şeklini ortaya çıkarmayı deneyin. Far paletini gereğinden fazla kullanmayın.

Koyu halkalara rağmen kapatıcı kullanmıyorsanız... 

Makyajın olmazsa olmazlarından en önemlisi gözaltı kapatıcılarıdır. Gözlerin aydınlanmasına yardımcı olan bu ürün aynı zamanda renk tonunuzun eşitlenmesine de yardımcı oluyor. Bu nedenle makyaj çantanızın vazgeçilmez ürünleri arasında yerini almalı.

Eyeliner uygularken göz şeklini görmezden gelmek

Eyeliner sürmek, sanıldığından daha fazla meziyet gerektirir. Eğer göz kapaklarınız düşükse uç kısmı yukarıya doğru çekilen eyeliner, gözünüzde hoş durmayacaktır. Mümkün olduğu kadar dengeli manevralarla eyeliner çekmenizde fayda var. 

Gözün iç kısmına siyah kalem çekmek

Yapılan bir diğer yanlışta gözün içerisine kalem çekmek. Özellikle gözleri küöük olan kadınlar bu hataya asla düşmemeli. Bunun yerine, beyaz veya açık renk kalem kullanarak gözlerinizi büyük gösterebilirsiniz.

 

 

 

 

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