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Kahvaltı için çikolatalı pişi nasıl yapılır? İçi krema dolu harika lezzet!

Kahvaltı sofralarınıza dahil edebileceğiniz içi krema dolu çikolatalı pişinin yapılış aşamasını paylaştık! İşte ihtiyacınız olan malzemeler!

Kahvaltı için çikolatalı pişi nasıl yapılır? İçi krema dolu harika lezzet!
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Sabah kahvaltı keyfini doyasıya çıkarmak isteyenler için içi çikolata dolgulu piş tarifini sizlerle paylaştık! Çikolatalı pişi yapmanın püf noktalarını derledik! Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak içi çikolata dolgulu pişi tarifini sizde evde pratik bir şekilde deneyerek sabah kahvaltılarınıza lezzet katabilirsiniz! İşte çikolatalı pişi yapmanın sırrı!

Malzemeler; 500 gram un, 1 paket instant maya, 250 ml. su, 1/4 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı şeker 5 su bardağı kızartma yağı, 200 gram çikolata kreması yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Unu geniş bir kaba eleyin. Suyu hafif ılıtın ve diğer malzemelerle beraber una ilave edin. Hamuru pürüzüsüz bir hale gelinceye kadar yoğurun.
Yoğurduğunuz kabın içinde mayalanmaya bırakın. Üzerine nemli ve temiz bir bez örtün. Kızartma yağını ocağa alın ve kızdırın. Hamurdan parçalar kopararak avuç içinize yerleştirin. Kaşık yardımıyla sürülebilir çikolata kremasından yerleştirin. Bohça şeklinde iyice kapatın. Kızmış yağın içinde kızarana kadar kızarttıktan sonra kahvaltı sofralarınıza dahil edebilirsiniz. 

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