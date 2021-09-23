search menu
search
close

Üzüm çekirdeğinin faydaları neler çabuk yaşlanmayı engelliyor!

Üzüm çekirdeğinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Yaşlanmayı yavaşlatan bu mucize besinin bilinmeyen faydalarına çok şaşıracaksınız!

Üzüm çekirdeğinin faydaları neler çabuk yaşlanmayı engelliyor!
-A A+

Üzümün insan sağlığına olan faydalarını bilmeyen yoktur! Peki üzüm çekirdeğinin ne kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Genellikle ilaç sanayiinde kullanılan üzüm çekirdeği cilt ve kemik sağlığını korumasından tutun da yaşlanmayı yavaşlatmasına kadar pek çok konuda fayda sağlıyor. Elmaelma.com olarak sizlere üzüm çekirdeğinin bilinmeyen faydalarının neler olduğunu hazırladık. Peki üzüm çekirdeğinin bilinmeyen faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm merak edilenler... 

Çok güçlü bir antioksidandır 

Üzüm çok güçlü bir antioksidandır. Ekşi ve tatlı olmak üzere iki tada da sahip olan üzümün faydalarını bilmeyen yoktur. Ama çekirdeğinin faydalı olduğu daha yeni yeni öğrenilmeye başlayan konular arasında yer alıyor. Aslında eski zamanlardaki kadınların güzellik sırlarının ham maddesi olan üzüm çekirdeği vücuttaki sertbest radikalleri azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede sağlıklı hücre sayısının arttırılmasına yardımcı olur. 

Saç dökülmesine birebir!

Vitamin eksikliğinden görülen saç ve deri dökülmesi içinde birebir fayda sağlar. Kan dolaşımını hızlandırdığından saç köklerindeki ölmüş derilerin sayısını azaltarak canlılık kazanmasını destekler.

Çabuk yaşlanmanın önün geçiyor 

Üzüm çekirdeği cilt ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra çabuk yaşlanmanın önüne geçer. Aynı zamanda cildi problemli olan kişilerinde kullanılması önerilen bir besindir. Özellikle sivilce ve aknelerin tedavisinde kullanılır. 

Görme oranını arttırarak, göz sağlığını koruyor! 

İçeriği E vitamini gözdeki sarı noktanın deforme olmasını önleyerek görme oranını artırır. Uzmanlar uzun süre bilgisayar kullanan ve ışıklara maruz kalanların bol bol tüketmesi gereken bir besin olduğunu vurguluyor. 

 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı! Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı!
Makyaj
İşte en etkili idrar söktücü besin! İşte en etkili idrar söktücü besin!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Türkiye temsil edecek güzel bakın kim oldu!
Türkiye temsil edecek güzel bakın kim oldu!
Haluk Levent sevenlerini konser öncesi sosyal medyadan 'tehdit etti'
Haluk Levent sevenlerini konser öncesi sosyal medyadan 'tehdit etti'
Camdaki Kız'ın Hayrisi Instagram'ı karıştırdı!
Camdaki Kız'ın Hayrisi Instagram'ı karıştırdı!
Acun Ilıcalı'dan bomba fotoğraf! Resmen ilan etti!
Acun Ilıcalı'dan bomba fotoğraf! Resmen ilan etti!
18 yaşındaki kız edepsizliğiyle pes dedirtti: 4 gün bende 3 gün onda..
18 yaşındaki kız edepsizliğiyle pes dedirtti: 4 gün bende 3 gün onda..
Evde doğal scrub ile bebeksi cilde sahip olabilirsiniz!
Evde doğal scrub ile bebeksi cilde sahip olabilirsiniz!
Önceki Haberler
Ünlü sanatçıyı çileden çıkaran fotoğraf!
Ünlü sanatçıyı çileden çıkaran fotoğraf!
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
Diyet hakkında doğru bilinen yanlışlara dikkat!
Diyet hakkında doğru bilinen yanlışlara dikkat!
Evde organik şampuanınızı kendiniz yapın!
Evde organik şampuanınızı kendiniz yapın!
Erkeklere böyle davranın!
Erkeklere böyle davranın!
Cevizi bir gece suda bekletirseniz...
Cevizi bir gece suda bekletirseniz...
Kız öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat atan Celal Şengör'den açıklama
Kız öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat atan Celal Şengör'den açıklama
Maydonozun saplarını sakın çöpe atmayın!
Maydonozun saplarını sakın çöpe atmayın!
Yorumlar