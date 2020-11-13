Gece kombini nasıl yapılır spor ayakkabılarınızı topuklularla değiştirin!

Aniden gelişen bir planınız için günlük kombininizden gece için uygun bir kombine ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olabilir. Bunun için iş hayatının telaşında, kısıtlı bir zaman dilimine sahipseniz günlük kıyafetlerinizi geceye uygun hale getirmenin kolay yolları var. Sizin için hazırladığımız stil önerileriyle harika bir gece kombinine ulaşacaksınız! İşte gündüz kombinini gece kombinine dönüştürecek tüyolar!

Saçınızı değiştirin

Saçlar isteğiniz görünümü yaratmada en etkili aracınızdır. Yeni bir saç stilinin havanızı bir anda değiştirebileceğini az çok tahmin edersiniz. Eğer siz de gün içinde saçlarınızı topluyorsanız dışarıda eğlenceli bir gece geçirmek için bu kez dağınık bırakın! Böylelikle görünüşünüzü tamamen yenileyebilir ya da birkaç kişinin dikkatini çekebilirsiniz, her iki durumda da karlı çıkan siz olursunuz.

Kalem etekten mini eteğe!

İş hayatında pek çok kadının tercihi klasik görünümlü kalem eteklerden yana oluyor. Ancak bu parçalar gece gezmeleri için pek de uygun değildir. Onun yerine, mini bir etekle akılları baştan almayı deneyin!

Spor ayakkabılarınızı topuklularla değiştirin

Çalışırken ya da okula giderken rahat ayakkabıları tercih ediyorsanız, kıyafetinizi gündüzden geceye uyarlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir çift topuklu ayakkabıdır. Parlak, yüksek topuklu stilettolar, geceye ayak uydurmanızı sağlar.

Çantanızı yenileyin

Hemen hepimizin, bütün gün ihtiyacımız olan her şeyi doldurabildiğimiz, en az bir tane iş çantası vardır. Ancak gece eğlencelerinde, ilk adım bu 'iş çantasından' hızlı bir şekilde kurtulmak ve bunun yerine küçük bir portföy çantayla yola çıkmaktır.

Görünümünüzü tazeleyin

Çok sık lens takmayı sevmeyenlerdenseniz, normal yaşantınızda gözlük kullanmayı tercih ediyorsunuz demektir. Ancak gece dışarı çıkarken tüm görünümünüzü tamamen yenilemek istiyorsanız, gözlüklerinizi bir gecelik ofiste bırakıp, yerine lens takmayı seçerek başka birine dönüşebilirsiniz!