search menu
search
close

Gece kombini nasıl yapılır spor ayakkabılarınızı topuklularla değiştirin!

Günlük kıyafetlerinizden sıyrılıp gece kombinine geçiş yapmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız ipuçlarına bir göz atın!

Gece kombini nasıl yapılır spor ayakkabılarınızı topuklularla değiştirin!
-A A+

Aniden gelişen bir planınız için günlük kombininizden gece için uygun bir kombine ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olabilir. Bunun için iş hayatının telaşında, kısıtlı bir zaman dilimine sahipseniz günlük kıyafetlerinizi geceye uygun hale getirmenin kolay yolları var. Sizin için hazırladığımız stil önerileriyle harika bir gece kombinine ulaşacaksınız! İşte gündüz kombinini gece kombinine dönüştürecek tüyolar!

Saçınızı değiştirin

Saçlar isteğiniz görünümü yaratmada en etkili aracınızdır. Yeni bir saç stilinin havanızı bir anda değiştirebileceğini az çok tahmin edersiniz.  Eğer siz de gün içinde saçlarınızı topluyorsanız dışarıda eğlenceli bir gece geçirmek için bu kez dağınık bırakın! Böylelikle görünüşünüzü tamamen yenileyebilir ya da birkaç kişinin dikkatini çekebilirsiniz, her iki durumda da karlı çıkan siz olursunuz.

Kalem etekten mini eteğe!

İş hayatında pek çok kadının tercihi klasik görünümlü kalem eteklerden yana oluyor. Ancak bu parçalar gece gezmeleri için pek de uygun değildir. Onun yerine, mini bir etekle akılları baştan almayı deneyin!

Spor ayakkabılarınızı topuklularla değiştirin

Çalışırken ya da okula giderken rahat ayakkabıları tercih ediyorsanız, kıyafetinizi gündüzden geceye uyarlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir çift topuklu ayakkabıdır. Parlak, yüksek topuklu stilettolar, geceye ayak uydurmanızı sağlar.

Çantanızı yenileyin

Hemen hepimizin, bütün gün ihtiyacımız olan her şeyi doldurabildiğimiz, en az bir tane iş çantası vardır. Ancak gece eğlencelerinde, ilk adım bu 'iş çantasından' hızlı bir şekilde kurtulmak ve bunun yerine küçük bir portföy çantayla yola çıkmaktır.

Görünümünüzü tazeleyin

Çok sık lens takmayı sevmeyenlerdenseniz, normal yaşantınızda gözlük kullanmayı tercih ediyorsunuz demektir. Ancak gece dışarı çıkarken tüm görünümünüzü tamamen yenilemek istiyorsanız, gözlüklerinizi bir gecelik ofiste bırakıp, yerine lens takmayı seçerek başka birine dönüşebilirsiniz!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çürük dişler o ölümcül hastalığa neden oluyor! Çürük dişler o ölümcül hastalığa neden oluyor!
Öneriler
İş yapamamaktan şikayetçiydi! Yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İş yapamamaktan şikayetçiydi! Yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
TV yıldızının sosyal medyada açtığı canlı yayına sevgilisi damga vurdu
TV yıldızının sosyal medyada açtığı canlı yayına sevgilisi damga vurdu
Mustafa Topaloğlu'ndan sevenlerine kötü haber!
Mustafa Topaloğlu'ndan sevenlerine kötü haber!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Pervasızlığı pes dedirtti! İç çamaşırsız alışveriş yaptı!
Pervasızlığı pes dedirtti! İç çamaşırsız alışveriş yaptı!
İşte dünyanın en seksi kadını! Pozlarıyla Instagram'ı yıktı geçti!
İşte dünyanın en seksi kadını! Pozlarıyla Instagram'ı yıktı geçti!
24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne son pozuyla olay oldu!
24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne son pozuyla olay oldu!
Önceki Haberler
Bir aileyi yok etmişti! Emrah Serbes kalan tek kişiye icra davası açtı
Bir aileyi yok etmişti! Emrah Serbes kalan tek kişiye icra davası açtı
Evde ombre saç nasıl yapılır?
Evde ombre saç nasıl yapılır?
Türk sinamasının usta oyuncusu eşinden tek celsede boşanmak istiyor!
Türk sinamasının usta oyuncusu eşinden tek celsede boşanmak istiyor!
Sprey şişesine maden suyu koyarsanız...
Sprey şişesine maden suyu koyarsanız...
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer!
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer!
Kokusuyla mest edecek: Evde doğal şampuan tarifi
Kokusuyla mest edecek: Evde doğal şampuan tarifi
Bu maskeler cildinizi rahatlatacak!
Bu maskeler cildinizi rahatlatacak!
İşte gözleri küçük gösteren makyaj hataları!
İşte gözleri küçük gösteren makyaj hataları!
Yorumlar