Avokadolu kahvaltılık nasıl yapılır leziz mi leziz!

Güne güzel başlamak ister misiniz? Şahane bir tarifimiz var! O zaman ekmekler kızarmaya başlasın. Faydaları saymakla bitmeyen avokado ile hazırlanan şahane bir kahvaltılık tarifi hazırladık. Labne peyniri, ceviz içi ve baharatlarla birleşince tadına doyamayacağınız bu lezzete hayran kalacaksınız.

Malzemeler:

300 gramlabne peyniri

1 adetolgun avokado

2 yemek kaşığıiri kıyılmış ceviz içi

1/2 çay kaşığıpul biber

1/2 çay kaşığıkarabiber

Hazırlanışı:

Avokadoyu ikiye kesip çekirdeğini çıkardıktan sonra, bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayırın ve çatalla iyice ezin.Labne peynirini püre haline getirdiğiniz avokado ile güzelce karıştırın.Karışıma ceviz içini ve baharatları ekleyerek güzelce karıştırın.Kapaklı bir kavanozda ve buzdolabında saklayarak afiyetle tüketin.