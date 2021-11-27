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Şarkıcı Mabel Matiz annesiyle pozunu paylaştı

Memleketi Mersin'e giderek, annesi Maya Karaca ile hasret gideren Mabel Matiz, o anları Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcının annesine benzerliği dikkat çekti

Şarkıcı Mabel Matiz annesiyle pozunu paylaştı
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Gerçek adı "Fatih Karaca" olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki gün memleketi Mersin'e gitti. 2018 yılında yayınladığı albümüne adını verdiği annesi Maya Karaca'yı ziyarete giden Matiz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Annesiyle hasret gideren ünlü isim, Karaca ile çekildiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

"Ana yurdum ekspres"

Mabel Matiz, o anları, "Ana yurdum ekspres..." notuyla 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Şarkıcının gönderisi takipçilerinden 141 binden fazla beğeni aldı.

Matiz'in annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, kullanıcılar ünlü isme yorum yağdırdı.

 

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