Erik nasıl kurutulur çekirdeksiz sevenler için...

Yeşili en sevdiğimiz meyvelerden biri olan erik aynı zamanda mevsiminin bir an önce gelmesini dört gözle beklediğimiz meyveler arasında zirvede yerini alıyor. Her ne kadar aynı tadı vermese bile erik severler için ve sıklıkla sorulan sorular arasında yer alan evde erik kurutmanın püf noktalarını bir araya getirdik! Elmaelma.com okurları için erik kurutmanın püf noktalatını sizin için sıraladık! Sizde yaz kış demeden eriğin tadından kendinizi mahum bırakmayın!

Erik için en uygun sıcaklık 0 derecedir. Bu ısı derecesinde 2-8 hafta boyunca tazeliğini ve diriliğini kaybetmeden saklanabilir. Eriği uzun süre muhafaza etmek istiyorsanız dondurucuda da saklayabilirsiniz. Erikleri bol su ile güzel bir şekilde yıkadıktan sonra her bir meyvenin çekirdeğini çıkartın. Daha sonra bir blendır yardımı ile erikleri istediğiniz büyüklükte parçalayın ya da isterseniz bütün olarak da kullanabilirsiniz. Sonrasında erikleri buzdolabı poşetine ya da isterseniz dondurma kalıplarına püre halinde döküp derin dondurucuya kaldırın. Hazırlamış olduğunuz erik püresini küçük buz kalıplarına döktükten sonra meyve suları ya da kokteyller için hem serinletici hem de lezzetli buz küpleri hazırlamak için kullanabilirsiniz.

Çekirdek sevmeyenler için...

Yıkadıktan sonra bir bıçak yardımı ile içini açarak çekirdeklerini çıkarın. İç tarafları yukarı kısma gelecek şekilde tepsiye dizin ve 1 gün o şekilde bekletin. 4-5 gün içerisin bu erikleri ters düz ederek kurutmaya devam edin. 7 gün içinde erikler kurur. Eğer kuruttuğunuz yere karınca, böcek gibi hayvanlar gelmesini önlemek için tepsinin ya da pamuk örtünün etrafına biraz tuz serpiştirebilirsiniz.