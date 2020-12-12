Un helvası nasıl yapılır kokusu mutfağınızı saracak!

Canınız tatlı mı istedi! İki dakikada şipşak hazırlayacağınız, ağızda dağılan enfes kokusuyla sizi mest edecek un helvası tarifine ne dersiniz? Yemelere doyamayacağınız bu lezzetin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda un helvası tarifi.

MALZEMELER:

170 gram tereyağı(ya da margarin)

1,5 su bardağı un

Şerbeti için:

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI:

Bir tencerenin içerisinde su ve şekeri eriyene kadar güzelce karıştırın. Hafif sıcak hale gelince ocaktan alın.Tabanı kalın, yanmaz yapışmaz bir tavaya tereyağını alın ve eritinArdından üzerine elenmiş unu azar azar ilave edinİlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın.Kavurdukça rengi dönecek ve sıvı halde bir kıvam alacaktır. Kavurma işlemi 10-15 dakika kadar sürebilir. Bu işlemi orta ateşte yapın. Bu kıvama gelince şerbetini de verin.Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın. Öteki yandan da güzelce karıştırın.Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir.



Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça katılaşacaktır kıvamı. Tam soğumadan şekil vermeniz daha kolay olur.



Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini ceviz ya da farklı yemişlerle süsleyin. Un helvanız servise hazır! Afiyetler olsun!