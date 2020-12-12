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Tavuklu arpa şehriye çorbası nasıl yapılır leziz mi leziz!

Soğuyan havalarda içinizi ısıtacak ve dahası sizi tüm hastalıklardan koruyacak şahane bir tarifle karşınızdayız. Asla pişman olmayacaksınız. Afiyet olsun.

Tavuklu arpa şehriye çorbası nasıl yapılır leziz mi leziz!
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Kışın içinizi ısıtacak ve sizi tüm hastalıklardan korumayaca yardımcı olacak bu şahane tarife hayrna kalacaksınız. Tavuklu arpa şehriye çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER:

180 gramarpa şehriye
1 adetorta boy kuru soğan
1 adetorta boy domates
2/3 çay bardağızeytinyağı
300 gramhaşlanmış tavuk göğsü
2 su bardağıtavuk suyu
2 su bardağıiçme suyu
2 adetorta boy yeşil sivri biber
1 adetorta boy çarliston biber
1 adetorta boy meksika biberi
1/4 çay kaşığıkarabiber
1 çay kaşığıtuz
2 çay kaşığıpul biber
1/4 demetmaydanoz

HAZIRLANIŞI: 

Ortadan ikiye kestiğiniz biberleri, çekirdeklerini çıkartıp temizledikten sonra küçük parçalar halinde kesin.Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domatesi, soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.
Yapraklarını ayıkladığınız maydanozları iri parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış tavuk göğsünü jülyen şeklinde (uzun ince parçalar halinde) kesin. Arpa şehriyeleri sudan geçirin.Zeytinyağını tencerede kızdırın. Yemeklik doğranmış kuru soğanları hafif bir renk alana kadar kavurun.Jülyen doğranmış tavuk etlerini ve biberleri kattıktan sonra soğanlarla birlikte kavurma işlemini sürdürün.Biberler diriliklerini kaybettiğinde önceden hazırladığınız vitamin deposu tavuk suyu ve içme suyunu ekleyin. Arpa şehriyeleri tencereye aktarın.Temel malzemelerini kattığınız çorbayı, orta ateşte 10 dakika pişirin.Küp şeklinde doğradığınız kabuksuz domatesleri tencereye aldıktan sonra çorbayı kısık ateşte pişirmeye devam edin.Tuz, karabiber ve pul biber katıp çorbayı lezzetlendirin. Son olarak maydanozları ilave ettiğiniz çorbayı, 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra sıcak sıcak servis edin.

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