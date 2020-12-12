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Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı bomba iddia!

Magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Hadise, Kaan Yıldırım'dan şarkıcı Reynmen yüzünden ayrıldı.

Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı bomba iddia!
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Ünlü şarkıcı Hadise, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladı. İkilinin ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor.

İKİLİNİN TAKSİMDE OTELDE KALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ 

Daha önce Re ynmen'in "Ela" şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise, çok konuşulmuştu. Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu. İkilinin birlikte Taksim'deki bir otelde kaldıkları da iddia edilmişti.Konuyla ilgili Reynmen ve Hadise sessizliğini korumuştu. Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti. Hadise'nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti.

 REYNMEN'İN ETKİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Ünlü popçunun Kaan Yıldırım'dan ayrılmasında Reynmen'in etkili olduğu düşünülüyor. Ancak taraflardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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