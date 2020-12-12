search menu
search
close

Protez saç bakımı nasıl olmalı aman dikkat!

Saç dökülmesinde uygulanan en etkili çözümlerden biri olan protez saç bakımı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Protez saç bakımı nasıl olmalı aman dikkat!
-A A+

"Protez Saç Uzmanı Kadir Kanıkara, saç dökülmesinde uygulanan en etkili çözümlerden biri olan protez saç bakımı hakkında çok önemli bilgiler verdi."
Protez saç, çeşitli nedenlerle saç dökülmesi sorunu yaşayan ya da seyrek saça sahip kişilerin tercih ettiği bir uygulamadır. Aynı zamanda protez saç uygulaması, kişilerin saç modellerini belirleyebildiği, şekillendirebildiği, yüzme gibi aktivitelerine devam edebildiği, doğal saçlardan üretilerek sabitlenen işlevsel bir çözümdür.

Protez saç sayesinde saç dökülmesi sorunundan kurtulabilir, sosyal hayata ara verilmeden devam edilebilir. Protez saç ile yeni saçlara sahip olunurken doğal saç gibi hareket edilebilir.

Doğru bakımla protez saçın ömrü uzatılabilir!

Protez saçın ömrü kullanıma göre değişiklik gösterebilir. Doğru bakım ve özenli kullanım olduğu takdirde 8-10 ay ve 1-1,5 sene arasında kullanım süresi değişir. Ayrıca protez saçın özellikleri de kullanım ömrünü belirlemektedir. İnce telli protez saçların kullanım ömrü ortalama 8-10 ay iken daha kalın ve sağlam düğüm yöntemiyle hazırlanan protezlerinin ömrü ise 1-1,5 yıla kadar sürebilmektedir.

Protez saç, ihtiyaç duyan 12 yaş üstü herkese güvenle yapılabilen bir yöntemdir. Saç dökülmesi bireylerde birçok farklı nedene bağlı olabilir. Ancak, bu sorunu çözmek isteyen kişiler protez saç yaptırmak için mutlaka deneyimli merkezlerinden profesyonel destek almalı. Güvenilir uzmanlar tarafından hazırlanan protez saçlar, saç dökülme problemi yaşayan kişilerin %100 doğal saçlara kavuşmasını sağlar. Protez saç kullanılan sabitleyicilerin kalitesi ise hazırlanan protezin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Protez saç hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için protez saç uzmanından destek alınabilir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hadise, Kaan'dan ünlü şarkıcı yüzünden mi ayrıldı! Bomba iddia! Hadise, Kaan'dan ünlü şarkıcı yüzünden mi ayrıldı! Bomba iddia!
Magazin
Kuru saçlarınızı capcanlı yapacak maske tarifi! Kuru saçlarınızı capcanlı yapacak maske tarifi!
Saç
En Güncel Galeriler
Yatakta bornozlu paylaşım yaptı! Takipçilerinden yorum yağdı!
Yatakta bornozlu paylaşım yaptı! Takipçilerinden yorum yağdı!
Dekoltenin sınırlarını zorladı! Ebru'dan cüretkar paylaşım!
Dekoltenin sınırlarını zorladı! Ebru'dan cüretkar paylaşım!
Ashley Graham cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!
Ashley Graham cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ayrıldı mı?
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ayrıldı mı?
Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den bomba aldatma itirafı!
Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den bomba aldatma itirafı!
Elçin Sangu aldatıldı mı samimi görüntüler ortaya döküldü!
Elçin Sangu aldatıldı mı samimi görüntüler ortaya döküldü!
Önceki Haberler
Hakan, Defne'ye demediğini bırakmadı! Yaptığı işleri yerden yere vurdu
Hakan, Defne'ye demediğini bırakmadı! Yaptığı işleri yerden yere vurdu
Ülser diyeti nasıl yapılır?
Ülser diyeti nasıl yapılır?
Organ yetmezliği yaşayan Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber!
Organ yetmezliği yaşayan Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber!
Haftasonu kahvaltılarınızı renklendirin: Peynir köftesi tarifi
Haftasonu kahvaltılarınızı renklendirin: Peynir köftesi tarifi
Sarkan göğüslerinizi doğal yollarla dikleştirin!
Sarkan göğüslerinizi doğal yollarla dikleştirin!
Cildinizde kaşıntı ve döküntüler varsa...
Cildinizde kaşıntı ve döküntüler varsa...
Çok para harcamadan evde eğlenmenin 5 yolu!
Çok para harcamadan evde eğlenmenin 5 yolu!
İşte Aralık ayında tüketmeniz gereken sebze ve meyveler!
İşte Aralık ayında tüketmeniz gereken sebze ve meyveler!
Yorumlar