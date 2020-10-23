Bağırsaklarda sorun olduğu nasıl anlaşılır saçlarınız dökülüyorsa...

Bağırsak hastalıkları, mide ve bağırsak gibi fonksiyonlarda ortaya çıkan ve vücudumuzda sorun yaratan bozukluklardır. Vücudunuzun gösterdiği saç dökülmesi, kilo kaybı, cilt sorunları gibi bazı belirtiler bağırsak problemlerine işaret ediyor olabilir. Bağırsaklarda sorun olduğunu gösteren 7 işareti sizler için sıraladık!

Sürekli yeme isteği

Bağırsaklarda bir sorun olduğunda, yiyecek tahammülsüzlüğüne benzer şekilde, bağırsaklarımız yediğimiz yiyecekleri işleyemez ve dengesizliğe neden olabilir. Bu dengesizlik, sağlıksız gıda grubu şeker ve yağlarda artan istek uyandırabilir ve bu da bağırsak sağlığınız için daha da zararlı sonuçlar doğurabilir.

Belirgin saç dökülmesi yaşıyorsanız

Saç dökülmesi genellikle stres kaynaklı olsa da sebebi bağırsaklarınız olabilir. Bilim insanları saçlarımızın incelmesi ve dökülmesinden bağırsaklarımızın da sorumlu olabileceğini keşfettiler. Bunun nedeni, bağırsaklarımızın saç dökülmesini ve cilt hastalığını önleyen B7 vitamini veya biotin üretmekten sorumlu olmasıdır.

Kilonuzda dalgalanma varsa

Kilo ile mücadele eden ve sonuçları olmayan birden fazla diyet ve fitness rejimi deneyen insanlardan biriyseniz, vücudunuzu yeniden incelemeniz gerekebilir. İnsanların gerçekten bahsetmediği kilo alımının ve kilo vermenin nedenlerinden biri bağırsak sağlığınıza atfedilir.

Birdenbire belirli yiyeceklere duyarlı hale gelirsiniz

Sindirim sistemi, yiyecekleri parçalamaktan ve yediğimiz şeylerden toksinleri atmaktan sorumludur. Bağırsaklarımız hastalandığında, vücut gıda toksinlerini uygun şekilde ortadan kaldıramaz, bu da belirli yiyeceklere tepki vermemize ve gıda intoleransları kazanmamıza neden olur. Yiyecek tahammülsüzlüğünün belirtileri mide bulantısı, mide ağrıları, mide gazı, kramplar ve diğerlerinin yanı sıra ishal şeklinde ortaya çıkar.

Cilt sorunları

Vücudumuzdaki hastalıklarla mücadele söz konusu olduğunda bağırsaklarımız ilk savunma hattıdır. Mide ve asit enzimleri sadece yiyeceklerimizi parçalamakla kalmaz, aynı zamanda enfeksiyonların hastalığa dönüşmesini önlemek için onu temizler ve sterilize ederler.

Uyku sorunları

İyi uyuyabilmemiz için serotonin adlı bir hormona ihtiyacımız var. "Mutluluk hormonu" olarak da bilinen serotonin, vücudumuzun ruh halimizi ve uyku düzenimizi düzenlemesine yardımcı olan bir kimyasaldır. Düzgün işleyen bir bağırsak olmadan, uykuya dalmakta zorluk çekebiliriz, bu da uykusuzluğa ve sonunda bağışıklık sisteminin yıpranmasına neden olarak hastalanmamızı kolaylaştırır.

Tuvalete sık çıkmak

Sağlıksız bir bağırsağın yiyecekleri doğru şekilde işleyememesi nedeniyle, kendimizi mide rahatsızlığı ile tuvalete daha sık giderken bulabiliriz. İshalin yanı sıra, şişkinlik ve gazlanma hissi veya mide ekşimesi ve kabızlık gibi diğer semptomlar, bağırsağınızın durumu hakkında bilgi verebilir.