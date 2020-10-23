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Paris ışıltısı uygulaması nedir cildiniz parlayacak!

Cildinizin solgun ve yorgun görünmesinden şikayetçi misiniz? Paris ışıltısı uygulaması ile cildiniz eskisinden daha canlı ve parlak gözükecek.

Paris ışıltısı uygulaması nedir cildiniz parlayacak!
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Son zamanlarda ilgilenenlerinizin çok duyduğu bir uygulama; nam-ı değer: Paris ışıltısı! Nedir bu Paris ışıltısı?  Merak edilenleri Dr. Ezgi Eryılmaz'dan öğrendik. 

Aslında bir mezoterapi kokteyli olan bu uygulama öylesine zengin bir antioksidan içeriğe sahip ki uygulandığı andan itibaren bölgedeki cildin sağlıkla yenilenmesini sağlıyor. Adını da bu sağlıklı yenilenmeden gelen parlaklıktan alıyor. Paris ışıltısı cildin en üst tabakasına uygulanması için özel olarak tasarlanan aplikatörü ile uygulandığında maksimum verim alınıyor ve bu sayede o sağlıklı parlak görünümü elde ediliyor.

Ağrısız ve etkili bir yöntem 

Bu özel yöntemle tamamen ağrısız ve çok daha etkili bir mezoterapi uygulaması sağlanıyor. İçeriğinde yoğun vitamin, mineral, amino asit ve antioksidanları barındırmasının yanı sıra bu maddelerin kullanılabilmesini sağlayan enzimlerin ihtiyacı olan yardımcı koenzimleri de içermesi ürünün çok daha fazla ve hızlı etki etmesini sağlıyor. Bu zengin içerik de bizim en güzel sonuca ulaşmayı sağlıyor.

Yüzümüzdeki yorgun ifadeyi yok ediyor

Yüzümüzde yorgun ifadenin ilk sorumlusu olan gözaltı problemlerinin özellikle renk koyuluğu ve ince, kırışık görünümünün tedavisinde elimizi güçlendiren bu uygulama; tüm yüze uygulandığında kaliteli, parlak, sağlıklı görünüm çok daha net elde edilmiş oluyor. Probleme ve kişinin cildine bağlı olmakla birlikte 4-6 seans uygulandığında bu sağlıklı ve parlak görünüm yaklaşık 1 sene bizimle birlikte oluyor.

Kaynak: Mahmure 

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