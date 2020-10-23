Erkan Kolçak Köstendil oğlu ile fotoğrafını paylaştı beğeni yağmuruna tutuldu!

Show Tv'nin en çok seyredilen dizisi Çukur'da Vartolu'yu canlandıran Erkan Koçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Cansu Tosun ile dünyaevine girmiş, 3 ay önce ilk bebekleri Marsel'i kucaklarına almışlardı. Çiçeği burnunda baba, oğluyla birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Yalan dünya her şey bomboş" notunu düştü.

Albümlerine bir fotoğraf daha ekledi

2020 yılında oğulları Marsel'i kucağına alan çift mutlu aile fotoğraflarını sevenleriyle paylaşıyor. En son üç ay pozu veren Köstendil Ailesi, albümlerine yeni bir fotoğraf daha ekledi.

''Yalan dünya herşey bomboş''

Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel ile bu fotoğrafını paylaşıp altına "Yalan dünya her şey bomboş" notunu düştü.

Erkan Koçak Köstendil kimdir?

983 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor’da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı. Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin üçüncü sezonudaki “galerici” rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde “nümayişçi” rolü ile başladı. 2009 yılında “Facebook dizisi” olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T adlı polisiye dizinde “Emre” karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali’nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali’nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller aldı.