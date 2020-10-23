Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyayı salladı!

Star TV'de yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Demet Akalın, arkadaşıyla başından geçen bir hikayeyi anlatırken kullandığı "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada olay oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Akalın'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

''Hemen kocamı aradım, o arayamadı''

Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor." ifadelerini kullandı.

''Demet Akalın'ın ne cevap vereceği merak ediliyor''

Bu sözlerle birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken Demet Akalın henüz sessizliğini koruyor. Akalın'ın bu konuya ilişkin vereceği cevap ise merak konusu oldu.