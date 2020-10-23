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Kaş ortası çizgileri nasıl yok edilir dolgu uygulaması ile kırışıklıklardan kurtulun!

Sürekli yapılan mimikler ve kaş çatma hareketi sonucunda ortaya çıkan kaş ortası çizgilerini ortadan kaldırmanın yollarını sizler için araştırdık.

Kaş ortası çizgileri nasıl yok edilir dolgu uygulaması ile kırışıklıklardan kurtulun!
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Sürekli olarak yaptığımız mimik hareketleri bir süre sonra yüzümüzde çizgilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu çizgilerden bir tanesi de kaş ortasında kaş çatmamıza ve mimik yapmamıza bağlı oluşan çizgilerdir. Kişiyi oldukça rahatsız eden bu görünümden kurtulmak aslında o kadar da zor değil. Peki kaş ortası çizgilerinden nasıl kurtulabiliriz? Uzman Dr. Jale Şenyurt'tan öğrendik. 

Kaş arasında özellikle kaş çatmaya bağlı mimik hareketlerinin sık sık tekrarlanmasıyla, kasların sertleşmesi ve zamanla belirginleşen dinamik kırışıklar meydana gelir. Kaş çatma çok sık kullanılan mimik hareketidir. Zamanla bölgedeki kasların aşırı güçlenmesi, iki kaş arasındaki ciltte oluşan derin çizgilenmelerin kalıcı şekilde ortaya çıkmasını sağlar ve normal bakış pozisyonu zamanla kaybolur. Kaşların arasındaki derin çizgi, kişiye kızgın ve sert bir ifade verir. Bu durumda bu bölgeye kaş arası botoks uygulaması iyi sonuç verir. Botoksun yeterli olmadığı daha derin çizgilerde cilt altına dolgu maddesi verilir. Bu tedavi sıklıkla botoksla beraber kullanılır. Botoksla kaşları çatma hareketi yumuşatılır. Botoksun yeterli olmadığı noktalarda daha düzgün ve hoş bir görüntü oluşturabilmek dolgu ile mümkün olmaktadır. Her iki tedavinin kombine kullanılması daha iyi ve uzun sureli sonuçlar verir.

Kırışıklıklardan kurtulmanın sırrı burada! 

Kaş ortası çizgilerine dolgu uygulaması ince iğne vasıtasıyla cilt içine hyalüronik asit enjeksiyonu işlemidir. İşlem sırasında ağrıyı minimuma indirmek için, uygulama yapılacak bölgeye uyuşturucu kremler sürülür. İşlemde kullanılacak dolgu miktarı ise probleme göre değişiklik gösterir. Dolgu, uygulamadan hemen sonra etkisini gösterir, kırışıklık ve derin çizgi düzelir. Kalıcılığı kişiden kişiye değişmekle beraber etkisi ortalama 6-8 ay arası devam eder.

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