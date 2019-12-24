Gripten korunmanın yolu spor yapmaktan geçiyor!

Malum mevsim geçişlerindeyiz, hava sıcaklığının sık sık değiştiği şu günlerde grip nezle gibi hastalıklar sık sık kapımızı çalıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla beraber ortak alan kullanımlarında daha çok insanla temas ediyoruz. Vücut direncini artırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirerek nezle ve grip gibi hastalıkların önüne geçebilirsiniz! Bunun için İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Sertan Şahin, grip nezle gibi hastalıkların önüne geçmek için hayat kurtaran önemli bilgileri elmaelma.com okurlarıyla paylaştı!

Spor Yapanlar Daha Az Etkileniyor!

Hastalık ilerleyip, şikâyetler ortaya çıktıktan sonra yapılacak iş bir hekime başvurup gerekli ilaç tedavisine başlamaktır ama belki de bundan daha önemlisi; olaylar bu noktaya gelmeden önce neler yapılması gerektiğidir. Öncelikli olarak; düzenli beslenme, kaliteli uyku ve sportif yaşam tarzı bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirir. Hayatında bunları barındıran insanlar gribal enfeksiyonlara hem daha az yakalanırlar, hem de yakalansalar dahi çok kısa sürede iyileşirler.

Ateş ve Solunumda Sorun Yaşıyorsanız Beklemeyin!

Hastalar bize en çok burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı, öksürük, kas ağrısı gibi yakınmalarla başvururken, bazı hastalarımızda yüksek ateş ve solunum sıkıntısı da görülebilmektedir. Özellikle ateş ve solunum sıkıntısı problemi taşıyan, ileri yaşta veya bağışıklık eksikliği olan hastaların; hastalığı kendi hallerinde atlatmaya çalışmaktansa vakit kaybetmeden bir kulak, burun ve boğaz hastalıkları hekimine başvurması hayati önem taşımaktadır.

Kalabalık Ortamlarda Havalandırmaların Yapılması Gerekiyor!

Bir diğer önemli husus ise; okul, kreş, ev gibi kalabalık yaşam alanlarında ortam havalandırmasının iyi şekilde yapılmasıdır. Bu sayede hem mikropların üremesine engel olunur hem de kişiler arası bulaşma riski, en aza indirgenir. Bunlara ek olarak sözünü ettiğimiz yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan hastaların özelikle grip salgınlarının sık olduğu ekim-kasım aylarına girerken grip aşısı yaptırması önemli ölçüde koruyucu olacaktır.

Gripten Uzak Kalmak İçin Bu Önerilere Uymak Şart!

Hayatımızda gribe dur demek için yapmamız gerekenleri özetlemek gerekirse; gribe yakalanmadan önce düzenli ve vitaminden zengin beslenmeli, kaliteli uyumalı, spor yapmalı ve risk taşıyorsak mutlaka grip aşısı yaptırmalıyız. Gribe yakalandığımızda ise bolca istirahat etmeli, vitamin desteği almalı, bol sıvı tüketmeli, soğuk ve asitli içecekler yerine nane, limon, zencefil gibi ılık ve boğazı yumuşatıcı içecekler içmeli ve kesinlikle sigara tüketmemeli, tüketilen ortamda bulunmamalıyız. Bütün bu uygulamalara rağmen birkaç gün içinde şikâyetlerde gerileme olmaz; aksine ateş yükselir, solunum problemleri ortaya çıkarsa; vakit kaybetmeden bir kulak, burun ve boğaz hekimine ivedilikle ilaç tedavisinin başlanması için başvurulması gerekir.