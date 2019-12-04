Kahvenin faydaları neler kanserin düşmanı!

Güne başlarken birçoğumuzun tüketmeden uyanamadığı kahve, faydalarıyla şaşırtıyor. Arkadaş sohbetlerinin vazgeçilmezlerinden olan kahve, mucize içeriğiyle vücuda bir çok yararı da beraberinde getiriyor. Düzenli tüketilen kahve kanser olma riskini azaltıyor, vücut direncini arttırıyor. Kahvenin diğer yararları haberimizin devamında.

Depresyonun ilacı

Kahveyi sevmemizin nedeni modumuz ve performansımız üzerinde de olumlu etkileri. Kahve, içerdiği maddeler sebebiyle anti depresif bir içecektir. Çalışmalara göre orta düzey kafein kişiyi, daha enerjik, hayal gücü yüksek, kendinden emin, iş motivasyonu yüksek, kendine güvenli hale getiriyor.

Kanser karşıtı

Kahve içerisindeki antioksidan bileşenler sayesinde vücudumuzda kanser gelişimine sebep olabilen serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. Ayrıca kahve, prostat kanseri, deri kanseri ve beyin tümörlerinin oluşumuna karşı koruyucu bir etkiye sahip.

Diyabet riskini azaltıyor

Kahve tüketiminin diyabet riskini ve insülin direncini düşürdüğü yapılan çalışmalarda ortaya çıktı. Araştırmalara göre günde 3-5 fincan kahve içen yetişkinlerde diyabet riski %29, günde 5 fincandan fazla içenlerde ise %59 oranında azaldı.

Zayıflamaya yardımcı

Yapılan çalışmalar, kafeinin metabolizma hızını az da olsa artırabileceğini gösterdi. Tüketilen miktar arttıkça, bu etki de gitgide artıyor. Metabolizma hızı arttıkça kilo vermek daha da kolaylaşıyor, kilo almak zorlaşıyor. Ayrıca kahvenin, yağ yakımına da bir miktar yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar var.

Alzheimer'ı önlüyor

Kahvenin uzun süreli hafızayı geliştirdiği, Alzhemier ile savaştığı, bu etkilere kahvenin içindeki kafeinin sebep olduğu ve bunun için gerekli olan optimum kafein miktarının 200 mg (2-3 fincan kahve) olduğunu ortaya koydu. Buna ek olarak, kafeinin düzenli olarak tüketimi, Parkinson hastalığı riskini de oldukça düşürüyor.

Fazlası zarar

Kahve içindeki kafein maddeyle güçlü bir merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır. Bu yüzden ortalama düzeyde kafein tüketimi; uyanıklığı, konsantrasyonu ve enerjiyi artırıyor. Yüksek dozlarda tüketimi ise; özellikle kafein hassasiyeti olan kişilerde, anksiyete, huzursuzluk, yorgunluk, uykusuzluk, kalp atışı hızlanması ve yüksek tansiyona sebep olabiliyor.