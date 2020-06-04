Kemik suyunun faydaları neler vücuttaki iltihaplanmayı önlüyor!

Son günlerde konuşulan sağlıklı beslenme trendinin Himalaya tuzuyla ya da kara lahanayla uzaktan yakından alakası yok.Paleo diyeti yapan ya da doğal beslenme şekli benimsemeye çalışan tanıdıklarınız varsa, onların mucizevi bir iksirden bahsettiklerini duymuşsunuzdur. İşte bu mucize iksir, kemik suyunun ta kendisi!Kemik suyunun bağımlıları, kemikleri kaynatarak elde edilen içeceğin enerji seviyesini yükselttiği, eklem ağrılarından ciddi medikal rahatsızlıklara hatta kansere bile faydalı olduğunu söylüyor. Peki kemik suyu gerçekten her derde deva mı?

Balık, kümes hayvanları, kırmızı et gibi hayvan kemiklerinin kaynatılmasıyla yapılan kemik suyu, etkisini en az 4 saat en fazla da 48 saat boyunca koruyor.Beslenme uzmanı Ariane Resnick, kemik suyunu hem bakır tencerede hem de düdüklü tencerede pişirebileceğinizi söylüyor. Kemik suyu pişirmenin amacı kemikleri uzun süre kaynatarak çözünmesini sağlamak ve kemikte bulunan kalsiyum, fosfat ve kolajen gibi faydalı besin maddelerinin suya geçmesini sağlamak. Bu bahsedilen kemik suyu yemeklerde kullanılan sıradan kemik suyu değil. Fakat her iki kemik suyunda da belirli besleyici özellikler bulunuyor.

Kemik suyu içmek sıvılaşmış bir kemiği içmeye benziyor.

Uzmanlara göre, kemik suyu içmek sıvılaşmış bir kemiği içmeye benziyor. Kemik suyu içmek için sağlıklı kemiklere, daha parlak saçlara ve gelişmiş bağışıklık sistemine sahip olmak gibi bir sürü harika bahane bulabilirisniz!Eğer 25 yaşının üzerindeyseniz ve büyürken spor yaptıysanız eklem ağrılarını dindiren glukozamin maddesinden destek almak isteyebilirsiniz. Glukozaminoglukanlar kemik suyundan aldığınız maddelerden yalnızca biri. Kondroitin, hyaluronik asit ve eklemlerde, tendonlarda ve kas bağlarında bulunan kolajen dokuyu yenileyen daha birçok faydalı kimyasal kemik suyunda bulunuyor ve eklem ağrılarını gidermeye yardımcı oluyor. Son 50 yılda neredeyse kemik suyu üzerine hiçbir klinik araştırma yapılmamış olsa da, Dr. Resnick ve Dr. Shanahan'ın kişisel deneyimleri oldukça umut verici. Kronik eklem ağrılarına sahip basketbol oyuncularına uyguladıkları tedavi yöntemlerinde ve beslenme programında kemik suyunu kullanan doktorlar aldıkları sonuçlardan memnun.

Peki kemik suyunu ne kadar tüketmeliyiz?

Maalesef kemik suyu bir kez tüketip sonrasında bir kenara koyabileceğiniz türden bir kür değil. Dr. Shanahan haftada 3-4 gün 1 fincan kemik suyu içmeyi öneriyor ve bu kürün düzgün bir beslenme programıyla işe yarayacağını da ekliyor. Eğer beslenmenize dikkat etmez ve katkı maddeleri içeren hazır gıdalar tüketirseniz, kemik suyundan faydalanamazsınız.