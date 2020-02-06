Kulak ağrısına ne iyi gelir birkaç damla zeytinyağı geçiriyor!

Kulak ağrısı, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek can sıkıcı boyutlara varabilmektedir. İltihaplanma veya farklı sebeplere bağlı olarak yaşanan kulak ağrısını öncelikli olarak bir hekime başvurarak tedavi etmek gerekiyor. Bunun dışında doğal besinlerden faydalanarak da kulak ağrısından kurtulabilirsiniz. İşte kulak ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemleri...

Kulak ağrısı neden olur?

Kulak ağrıları sık karşılaşılan bir semptomdur ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir. Bunlar arasında nedenleri arasında Yüzücü kulağı, orta kulak enfeksiyonları, TMJ, enfeksiyonlar, büllöz miringit, güneş yanığı, dermatit ve travma bulunur.

Kulak ağrıları genellikle acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyar ve doğal ev ilaçları, örneğin sıcak kompresler ile tedavi edilebilir. Bu yöntemler ve ilaçlar; İbuprofen (Advil, Motrin), naproksen (Aleve) ve asetaminofen (Tylenol ve diğerleri) gibi OTC ağrı kesiciler; etkilenen kulakta zeytinyağı ve uçucu yağlar kullanımıdır. Ancak bunları yapmadan önce doktorunuzdan mutlaka tavsiye almalısınız.

Kulak ağrısı belirtileri

• Dış kulak çevresinde kızarıklık ve şişme

• Ateş

• Kulak ağrısı

• Çene ağrısı

• Boğaz ağrısı

• Çene ağrısı

• Kulaklarında çınlayan

• Baş dönmesi

Kulak ağrısı nasıl tedavi edilir?

Çoğu vaka 7-10 gün boyunca reçeteli kulak damlaları ile tedavi edilir. Bu damlalar enfeksiyonla savaşmak için bir antibiyotik ve sıklıkla iltihap şişmesini azaltmak için bir steroid içerir. Damlalar etkilenen kulağa damlatılır ve birey yan tarafa uzanır. Damlalar yerleştirildikten sonra, damlaların kulaktan akmasını önlemek için hasta yaklaşık 5 dakika bu pozisyonda kalmalıdır.

Kulak kanalı çok şişmişse, kulak damlalarının uygun yere ulaşmasını sağlamak için kanala bir fitil veya küçük bir gazlı bez parçası yerleştirilebilir. Bazen doktorunuz kulak damlaları kadar oral bir antibiyotik de reçete edebilir.

Zeytinyağı

Kulak ağrısı için zeytinyağı kullanımı evde tedavi ilacıdır. Kulak kanalınızdaki zeytinyağı damlalarının kulak ağrısını hafifletebileceğini kanıtlayan sağlam bir bilimsel kanıt yoktur. Ancak AAP'ye göre, birkaç ısıtılmış zeytinyağını kulağa damlatmak güvenlidir ve orta derecede etkili olabilir.

Bu yöntemi ilk önce doktorunuzla, özellikle de çocuklar için tartışmak iyi bir fikirdir. Bir termometre kullanarak zeytinyağının vücut sıcaklığından daha sıcak olmadığından emin olun. Bu, kulak zarını yakmanızı engeller.

Sarımsak

Sarımsak hem antibiyotik hem de ağrı giderici özelliklere sahiptir. Ezilmiş sarımsakları birkaç dakika ılık zeytin veya susam yağı ile ıslatın. Sarımsakları süzün ve yağı kulak kanalına uygulayın.

Zencefil

Zencefil, kulak ağrısından ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal antienflamatuar özelliklere sahiptir. Dış kulak kanalının etrafına zencefil suyu veya içinde zencefil ile ısıtılmış süzülmüş yağ uygulayın. Doğrudan kulağa koymayın.

Oksijenli su

Hidrojen peroksit yani oksijenli su, yıllardır kulak saçakları için doğal bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemini kullanmak için, etkilenen kulağa birkaç damla hidrojen peroksit yerleştirin. Bir lavaboya akmasına izin vermeden önce birkaç dakika bekletin. Kulağınızı temiz, damıtılmış suyla durulayın.