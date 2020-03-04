Ünlü model Kendall Jenner sosyal medyada paylaştığı bikinili pozuyla olay oldu!

Amerikalı ünlü model Kendall Jenner, yaptığı açıklamalar ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerinden Jenner, Instagram'da paylaştığı bikinili pozlarıyla olay oldu. Jenner bikinili fotoğraflarıyla kendine hayran bıraktırdı.

8 milyon beğeni aldı

Seksi bikinisiyle verdiği pozları yayınlayan Jenner, paylaşımına "Ben ve bu bikini... Bir aşk hikayesi..." notunu düştü. Jenner'ın pozlarının beğeni sayısı kısa sürede 8 milyonu aştı.

Jenner: "Podyumda herkes göğüslerimi gördü!"

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Jenner, ilk podyum deneyimini şu sözlerle bahsetmişti: "İlk podyum deneyimimde herkes göğüslerimi gördü"