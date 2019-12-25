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Düzenli su içmenin faydaları neler sindirime iyi geliyor!

İnsan vücudu için yaşamsal önemi olan su, düzenli ve yeteri kadar tüketildiğinde birçok fayda sağlıyor. İşte düzenli su tüketiminin vücuda yararları!

Düzenli su içmenin faydaları neler sindirime iyi geliyor!
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İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 65'i sudan oluşur. Bu sebeple her gün düzenli olarak su tüketiminde bulunmak insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Ancak her konuda olduğu gibi su tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerekiyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için günde 8-9 bardak su tüketilmeli. İşte düzenli su içmenin vücudunuza yapacağı olumlu etkiler!

Organların iyi çalışmasını sağlıyor

Düzenli su içmenin bilinen en büyük faydaları organların düzgün çalışmasını sağlamaktır. Doku ve organlara besin ve oksijen ulaştırmak kan dolaşımı sayesinde mümkün olur. Su, kan dolaşımınızı kolaylaştırarak daha sağlıklı olmanızı sağlar.

Kilo vermeye yardımcı

Genellikle kilo vermek isteyen kişilere bol su tüketimi yapması diyetisyenler tarafından tavsiye edilir. Düzenli su tüketimi vücudun yağ yakımını hızlandırmasından dolayı kilo vermeye yardımcı olur. 

Baş ve mide ağrısı azalır

Yapılan araştırmalar baş ve mide ağrısı yaşayan kişilerin düzenli su tüketimi ile bu sorunlarından azaldığını ortaya koymuştur.

Unutkanlık ve dikkatsizliği giderir

Yeterli su tüketimi; susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat problemi vb. beyin fonksiyonlarını düzenler.

Sindirim sistemine iyi geliyor

Bol su içmek sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Düzenli su tüketimi sindirime iyi gelerek kabızlığın önüne geçmeye yardımcı olur. Su, yediğiniz besinlerin parçalanmasına yardımcı olarak, sindirim sisteminin mükemmel çalışmasını sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır

Yeteri miktarda su tüketimi metabolizmanın iyi çalışmasına olanak tanır. Bu da günlük harcanan enerjiye katkı verir.

Sağlıklı bir cilt

Bol su içmek, cildin genç ve sağlıklı görünmesini sağlayacaktır. Su, vücuttan toksinlerin atılmasını hızlandırdığı için yaşlanmayı yavaşlatır. 

Aşırıya kaçmamakta fayda var

Su tüketiminde dikkat edilmesi gerek durumlardan biri de çok fazla aşırıya kaçmamaktır. Su tüketiminde çok fazla aşırıya kaçılması vücuda zararlar verebilir. Bu konuyla ilgili hekiminize danışarak daha doğru bilgiler elde edebilirsiniz.

 

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