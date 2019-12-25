Susamın faydaları neler karaciğeri koruyor!

Simit, börek, poğaça gibi ürünlerde kullanılan susamın sağlığa birçok faydası bulunuyor. Kalp sağlığının korunması, kanser riskinin azaltılması, kolesterolün düşürülmesi susamın faydalarından bazıları. En önemli yararlarından biri ise karaciğer sağlığına iyi gelerek karaciğeri korumasıdır. İşte susamın daha önce duymadığınız faydaları!

Kalp sağlığını artırır

Susamda bulunan doğal yağda çözünür liganların yapılan bir araştırmada, hipertansiyonu azalttığı bulunmuştur. Bu da, kardiyovasküler sisteminizdeki yükü azaltmaya yardımcı olur ve çeşitli kalp rahatsızlıklarını önler.

Kanser riskini azaltıyor

Susam, antioksidan olarak işlev gören ve serbest radikallerin etkilerini azaltan, kanseri önleyen nadir bir bileşik olan fitat içeriyor. Serbest radikaller, birçok kanser türüne ve kalp hastalıkları, erken yaşlanma ve bilişsel arızalar gibi diğer çeşitli koşullara bağlı olan hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleridir. Susam ayrıca lösemi, meme, akciğer, pankreas, kolon ve prostat kanseri riskini azaltmakla da pozitif olarak ilişkilendirilmiştir.

Saçların erken beyazlamasını önler

Susam saç sağlığını geliştirmeye yardımcı olan bitki polifenolleri bakımından zengin bir besindir. Susam yağı, genellikle saçlardaki erken beyazlamayı azaltmak, vitamin ve minerallerin varlığından dolayı da saçın büyümesini arttırmak için kafa derisine sürülür. Bu yağdaki amino asitler ve antioksidanlar, saçtaki parlaklığın geri dönmesine yardımcı olur.

Kolesterolü düşür

Susam kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur çünkü kolesterol üretimini engelleyen fitosterolleri içerir. Siyah susamlar fitosterol açısından özellikle yüksektir.

Artriti giderir

Susamdaki yüksek bakır içeriği artriti önler, rahatlatır, kemikleri, eklemleri ve kan damarlarını güçlendirir.

Kırışıklıkları azaltır

Susam yağı, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının cildinize zarar vermesini önleyerek kırışıklık ve pigmentasyon görünümünü önler.

Kemik sağlığını iyileştirir

Bir avuç susam tohumu, bir bardak sütten daha fazla kalsiyum içerir. Susam tohumlarının yüksek çinko içeriği de kemik mineral yoğunluğunu arttırır.

Solunum yolu hastalıklarını önler

Susamdaki magnezyum, astımı ve solunum yolu hastalıklarının önlenmesine katkı sağlar.

Karaciğeri korur

Susamda bulunan sesamin antioksidan özellik göstererek, karaciğeri oksidatif hasardan korur. Ayrıca alkolün karaciğer üzerindeki etkisine karşı koruyucudur ve karaciğerin fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine yardımcı olur.