Zeytinin faydaları neler şişkinliği gideriyor!

Akdeniz ve egenin en değerli besinlerinden olan zeytin içerdiği yüksek E ve A vitamini oranı, mineralleriyle tam bir şifa kaynağı bir besin. Yüzyıllardır doğal ilaç olarak yararlanılan zeytinin faydaları saymakla bitmiyor. Beyin sağlığından, daha iyi görmeye; cildi güzelleştirmeden, şişkinliği gidermeye birçok yarara sahip. Zeytinin bilmediğiniz faydalarını sizler için derledik...

Beyin sağlığını iyileştiriyor

Zeytinler, iltihabın neden olduğu oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu için, hayati organların (yani beyniniz!) dokularını zararlı ve geri dönüşü olmayan hasarlardan korurlar. Bir diğer fayda: Zeytinler, gelişmiş biliş ve bilişsel düşme riskinini azaltma ile bağlantılı bir antioksidan olan E vitamini içerir. Birincil yağ kaynağı olarak zeytinyağına dayanan diyetlerin, Alzheimer hastalığı riskini azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kalp sağlığını koruyor

Serbest radikaller kolesterolü okside ettiğinde kan damarları zarar görür ve atardamarlarda yağ birikir ve muhtemelen kalp krizine yol açar. Siyah zeytinlerdeki antioksidan besinler, kolesterolün bu oksidasyonunu engelleyerek kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Zeytinler yağ içerir, ancak bu ateroskleroz riskini azalttığı ve iyi kolesterolü artırdığı tespit edilen sağlıklı tekli doymamış yağlardır.

Şişkinlik sorununu giderir

Zeytinin insan vücuduna sağladığı faydalardan biri de çoğumuzun muzdarip olduğu şişkinlik problemi. Zeytin, yemeklerden sonra ortaya çıkan şişlik ve gaz sıkışması gibi durumların azalmasına yardımcı olur.

Kanserle mücadelede yardımcı

Zeytin, Akdeniz bölgesinde tüketimi oldukça yaygındır. Bu da neden kanser oranlarının bölgede düşük olduğunu açıklayabilir. Zeytindeki fenolik bileşikler, çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde en iyi sonucu verir. Zeytin ayrıca skualen ve terpenoidleri, antikanser özelliklerine sahip diğer bileşikleri içerir.

Daha iyi görmeyi sağlar

Bir bardak siyah zeytin, günlük önerilen A vitamini miktarının yüzde 10’unu içerir; bu, retinal forma dönüştürüldüğünde sağlıklı gözler için çok önemlidir. Gözün aydınlığı ve karanlığı daha iyi ayırt etmesini sağlayarak gece görüşünü iyileştirir. Ayrıca, A Vitamini, katarakt, maküler dejenerasyon, glokom ve diğer yaşa bağlı oküler hastalıklara karşı etkili olduğuna inanılmaktadır.

İltihaplanmayı giderir

Zeytinlerde bulunan tekli doymamış yağlar, E vitamini ve polifenoller ile birlikte, iltihaplanma ve buna bağlı rahatsızlıklar ile mücadeleye yardımcı olur.

Kemik erimesini önler

Araştırmalar, zeytinlerin ve polifenollerinin yaşlılarda kemik kaybını önlemeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir. Polifenoller osteoblast sayısını (kemik oluşumu için matrisi salgılayan hücreler) artırarak çalışır ve bu kemik sağlığını iyileştirir. Zeytinlerde bulunan antioksidan olan hidroksi tiroz, kemik kaybını önlemeye de yardımcı olur. Kemiklerin oluşumunda ve korunmasında da rol oynar ve osteoporoz semptomları için etkili bir çözüm sunar.