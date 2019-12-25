Migrene ne iyi gelir avokado ağrıları dindiren besinlerden!

Kadınlarda daha çok görülmekle birlikte erkeklerde de görülen migren hayat kalitesini oldukça düşüren bir hastalık. Bilimsel çalışmalara göre migren ve yiyecekler arasında pek çok bağlantı var. Migren ağrılarını yediğimiz besinlerle hafifletebilmemiz mümkün. Sizin için migreni geçiren besinleri biraraya getirdik. İşte migrenle savaşan besinler!

Avokado

Avokado migrenlerle savaşmak için birebirdir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengin olan avokado, şiddetli baş ağrınızı giderir.

Somon

Tam olarak omega-3 yağ asitleri ve vitamin B-2 içeren somon, sık baş ağrıları geçirenler için mucizevi besinler arasındadır. Aynı zamanda iltihabı azaltır ve genel olarak migrenlerle savaşmanıza yardımcı olur.

İncir

İncir, iltihabı azaltmada ve baş ağrılarını uzak tutmada yardımcı olan potasyum içermektedir.

Tatlı patates

Tatlı patatesler sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda migrenle de savaşmanıza yardımcı olur . C vitamini bakımından zengin, B1 vitamini ve potasyum içerir. Baş ağrılarından acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve sizi sakinleştirir.

Havuç ve salatalık

Migren sıkıntısın da en büyük etken su tüketimidir. Su içmenize yardımcı olan karpuz, havuç, salatalık ve kereviz gibi yiyecekleri tüketmek de dehidrasyon sağlayacaktır. Dehidrasyon baş ağrısının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu bakımdan su seviyenizi kontrol altında tuttuğunuzdan emin olun.

Kinoa ve lahana

Kinoa ve lahana da migrenin önlenmesinde yardımcı olur. Riboflavin, magnezyum ve demir içeren kinoa, migrenleri uzak tutarken, lahana omega-3 ve lif içerir ve migrene karşı en iyi savunma mekanizması geliştirir.

Yoğurt

Yapılan araştırmalara göre, B vitamininin bir parçası olan riboflavin, yoğurtta büyük miktarda bulunur ve migrene karşı oldukça etkilidir. Sık sık migren ataklarınızdan muzdarip iseniz günlük diyetinize yoğurt ekleyin ve sonuçları izleyin.

Limon suyu

Yüksek miktarda C vitamini içeren limon suyunun sağlığa faydaları çok konuşulmaktadır. Bunlardan biri de migreni ortadan kaldırmasıdır. Ne zaman başınız ağrıyorsa, limon suyunu bir bardak suyla karıştırın, 2 çay kaşığı tuz ekleyin ve için. Bu içecek oluşacak iltihabı ortadan kaldıracaktır.

Tarçınlı macun

Tarçın çubukları alın ve bir toz haline getirin. Sonra, üzerine biraz su ekleyip kalın bir macun haline getirene kadar karıştırın. Migren atağı geçirdiğinizde bu macunu şakaklarınıza ve alnınıza uygulayın. 25-30 dakika sonra macunu yıkayın. Bu doğal ev ilacı migrenle savaşır ve ağrıyı yatıştırır.