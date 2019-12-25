Sırt ağrısı neden olur eklem kireçlenmesi sebebi olabilir!

Hemen herkesin başına gelebilen sırt ağrılarının arkasında birçok neden yatabiliyor. Kemik erimesi, eklem kireçlenmesi gibi rahatsızlıklar sırt ağrılarının sebepleri olabiliyor. Sırt ağrıları kimi zaman dayanılmaz bir hal alır ve hayat kalitesinin düşmesine neden olur. Tedavi edilebilen bir rahatsızlık olan sırt ağrılarından kurtulmak mümkün. İşte sırt ağrılarının nedenleri ve tedavisi!

Sırt ağrısının belirtileri

Kas ağrısı

Acı çekmek veya bıçak batıyormuş hissi

Bacağını yayan ağrı

Eğilme, kaldırma, ayakta durma veya yürüme ile kötüleşen ağrı

Yatırılarak iyileşen ağrı

Birdenbire ortaya çıkan ve altı haftadan uzun sürmeyen (akut) sırt ağrısı, düşme veya ağır yükselmelerden kaynaklanabilir. Üç aydan fazla süren sırt ağrısı (kronik) akut ağrıdan daha az yaygındır.

Artrit ya da eklem kireçlenmesi

Osteoartrit diğer adıyla eklem kireçlenmesi alt sırtınızı etkileyebilir. Bazı durumlarda, omurgadaki artrit, spinal stenoz adı verilen bir durum olan omurilik etrafındaki boşluğun daralmasına neden olabilir.

Osteoporoz

Kemikleriniz gözenekli ve kırılgan hale gelirse, omurganızın omurgası kompresyon kırıkları geliştirebilir. Fiziksel durumunuzu iyileştirerek ve uygun vücut mekaniklerini öğrenerek ve uygulayarak bel ağrısından kaçınabilirsiniz veya tekrarını önleyebilirsiniz.

İskelet düzensizlikleri

Omurganızın yana kıvrıldığı bir durum (skolyoz) da sırt ağrısına yol açabilir, ancak genellikle orta yaşlara kadar...

Sırtınızı ağrılarından kurtulmak için;

Egzersiz yapmak önemli

Düzenli düşük etkili aerobik aktiviteler - sırtınızı germeyen ya da sarsmayanlar - sırtınızdaki gücü ve dayanıklılığı artırabilir ve kaslarınızın daha iyi çalışmasını sağlar. Yürüyüş ve yüzme iyi seçimlerdir. Hangi etkinlikleri deneyebileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşun.

Kas kuvveti ve esneklik geliştirin

Sırtınızı güçlendiren karın ve sırt kasları egzersizi, bu kasları, sırtınız için doğal bir korse gibi birlikte çalışması için koşullandırmaya yardımcı olur. Kalçalarınızdaki ve üst bacaklarınızdaki esneklik, sırtınızın nasıl hissettiğini geliştirmek için pelvik kemiklerinizi hizalar. Doktorunuz veya fizyoterapist hangi egzersizlerin sizin için uygun olduğunu söyleyebilir.