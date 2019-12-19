Elma sirkesinin faydaları neler vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor!

Tek başına sirke fermente olmuş içeriğiyle şifa kaynağı bir besindir. Vücuda yararları saymakla bitmeyen sirke, sivilceleri yok etmekten, enfeksiyonlara karşı korumaya; şeker hastalığıyla mücadele etmekten, kalp rahatsızlığına birçok faydası bulunuyor. İster içerek ister sürerek tüketilsin sirke, rahatsızlıkları gidermede inanılmaz sonuçlar almanızı sağlıyor. İşte elma sirkesinin daha önce duymadığınız faydaları!

Enfeksiyonlara karşı korur ve bakterileri yok eder

Yıllardan beri dezenfekte giderici olarak kullanılan sirke özellikle küçükken hemen hemen herkesin saçına bulaşan bitler başta olmak üzere; siğil, mantar, kulak enfeksiyonları gibi birçok sorunun giderilmesinde katkısı inanılmazdır. Yara temizliği içinde kullanılan sirke bakterileri yok eder, bünyeyi enfeksiyonlara karşı korur. İçerisindeki asidik madde sebebi ile enfeksiyonların kurutulmasında oldukça faydalıdır. Pamuğa batırılıp yaralı olan bölgeye sürüldüğünde etkisini hemen görebilirsiniz.

Sivilceleri yok ediyor

Cilt bakım ürünlerinin pahalılığı ve kadınlarda istenilen etkiyi hemen vermeyişi bizi doğal çözümler aramaya itebiliyor. Cilt için en iyi yöntemlerden bir tanesi elma sirkesinin kullanılmasıdır. Elma sirkesi su ile seyreltilip sivilcelere sürüldüğünde oradaki yaralı bölgeyi yok eder ve sivilce izi de kalmaz. Bilimsel olarak kanıtlanmasa da kullanan vatandaşlarda etkisi görüldüğü söylenir. Gerçek bir cilt temizleyici olan elma sirkesinin etkisi bu konuda büyüktür.

Kan şekerini düzenler, şeker hastalığı ile savaşır

Günümüzde şeker hastalığı büyük bir sağlık sorunu olmakla beraber çözümü olan bir hastalıktır. Ancak bunu doğal yollardan çözmek ya da hastalığın ilerlemesini engellemek için elma sirkesi faydalı bir yöntemdir. Ancak bunun için mutlaka önce doktora başvurulması gerekir.

Elma sirkesi tokluk hissi verir, kilo verdirmede yardımcı olur

Kadınların korkulu rüyası haline gelen kilo günümüzde ciddi bir problemdir. Kilo almaya müsait bünyeler elma sirkesi kullanırsa bu durum dengelenecektir. Özellikle yiyeceklerde ve salatalarda kullanılan elma sirkesi kişinin daha az kalori tüketmesini sağlar, göbek ve bel çevresinin incelmesine yardımcı olur. Mideyi dengelediğinden tokluk hissi verir ve kişilerin daha az acıkmasını sağlar. Hem sağlıklı hem de daha doyurucu bir besin alımı sayesinde kişiler kendilerini daha dinç hissedeceklerdir.

Kalp rahatsızlıkları için riski azaltır

Dünyada ölüm sebepleri açısından en önemli hastalıklardan bir tanesi de kalp ve damar hastalıklarıdır. Elma sirkesi bu durumu engelleyici nitelikte bir güce sahiptir. Kalp ve damar hastalıklarını önler ve ilerlemesini durdurur. Konu ile ilgili deneyler hayvanlar üzerinde yapılsa da kalp ve damar hastalıklarını önleyici etkide sirke çok önemli bir faktördür.

Migrene ve baş ağrısına iyi gelir

Kişilerin eğer ciddi bir mide rahatsızlığı yoksa düzenli olarak tüketilen elma sirkesi migrene iyi gelir. Ancak bu durum için de öncelikle doktora başvurulması şarttır.