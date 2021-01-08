Ev temizliğinde doğal yöntemler nelerdir küçük meyve sineklerine karşı muz kullanın!

Covid-19 salgınının da etkisiyle ev temizliğinde kimyasal ürünleri daha fazla kullanır olduk. Bu ürünler temizlikte etkili olsa da sağlığımız için zararlı olabiliyor. Kimyasal ürünleri evinizde bulunan doğal ürünlerle değiştirebilirsiniz. Ev temizliğinde kullanabileceğiniz yiyecekleri açıklıyoruz!

Muz

Mutfağınızda, evinizin içinde uçuşup duran küçük meyve sineklerine tuzak kurmak için muzdan faydalanabilirsiniz. Uzun bir kavanozun içine olgunlaşarak kararmış bir muz ve biraz bulaşık sabunu koyun. Sonra bir kağıdı yuvarlayarak huni şekli verin ve bu huniyi dar ucu kavanozun içine gelecek şekilde yerleştirip sabitlemek için bantlayın. Muzun tatlı kokusu sinekleri çekecek, huni ve sabun ise kavanoza giren sineklerin çıkmalarını zorlaştıracaktır.

Soda

Midemizi rahatlatmak için kullandığımız bu popüler içecek mükemmel bir temizleyicidir. Sodayı banyo aynanızın üzerine püskürtün ve ardından aynanızı bir süngerle silin. Ayrıca mücevherlerinizi, tezgahınızı temizlemek veya giysilerinizdeki lekeleri çıkarmak için de soda kullanabilirsiniz.



Pirinç

Temizlenmesi zor şişe ya da vazolarınız varsa pirinç onları temizlemek için kullanabileceğiniz bir kurtarıcıdır. Nasıl mı? Sabunlu suyun içerinde bir miktar pirinç ekleyin ve şişenizin içine bu karışımı koyarak çalkalayın. Zor olan bölgelere böylece rahatlıkla ulaşıp tertemiz yapabilirsiniz.



Patates kabukları

Şöminenizi temizlemenin en kolay yolu, içinde biraz patates kabuğu yakmaktır. Kabukların 48 saate kadar kurumasını bekleyin. Çünkü nemli kabuklar bu temizleme yönteminde işe yaramaz. Patates kabuklarını düz tutmak için bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz.



Limon

Yemeklerde, çorbalarda, salatalarda sıkça kullanılan limon ev temizliğinde de harikalar yaratıyor. Mikrodalga fırınınızı temizlemek için bir kaseye limon suyu, limon kabuğu ve su koyun. Mikrodalganın içine bu kaseyi yerleştirip 3 dakika fırınınızı çalıştırın. Fırının kapağını bir süre kapalı şekilde bırakırsanız sudaki buhar dışarı çıkamaz. Son olarak mikrodalgayı temiz bir bezle silin.

Greyfurt

Lavabo temizliği söz konusuysa akla gelen en iyi temizleyici greyfurttur. Greyfurtu ikiye bölüp üzerine tuz serpin. Daha sonra mutfak lavabonuzu ıslatıp buraya bir miktar tuz serpin, ardından da elinizdeki greyfurtla lavabonuzu ovalayın. Hepsi bu!

Çay

Siyah çayı parkelerinizi temizlemek ve parlatmak için kullanılabilirsiniz. Bunun için kovanıza bir miktar çay dökün ve soğumasını bekleyin. Çaydaki tanik asit, parkelerinizdeki kiri sökerek mis gibi yapacaktır. Ancak bu yöntemi laminant parke temizliğinde sakın kullanmayın.

Ketçap

Patates kızartmasından ayrı düşünemediğimiz ketçap bakır tencereleri, eşyaları parlatarak yepyeni bir görüntüye kavuşturabilir. Bunun için bakır tencere ya da eşyanızın üzerine biraz ketçap dökün ve bir süre bekledikten sonra silip durulayın. Paslanmaz çelikten üretilen eşyalar için de aynı yöntemi deneyebilirsiniz.

Soğan

Pikniğe gittiğinizde mangal yakmadan duramayanlardansanız bu temizleme yöntemini muhtemelen biliyorsunuz. Izgara telinin üzerindeki kalıntıları temizleyen en iyi şey soğandır. Bunu yapmak için yarım soğanı çatal gibi sivri bir şeyin ucuna takın. Daha sonra ızgara telini ovmaya başlayın. Böylece fazla çaba harcamadan ızgaranızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.