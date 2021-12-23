Bebeklerde reflü nasıl anlaşılır sık sık kusuyorsa dikkat!

Bebekleri tehdit eden sağlık sorunlarından biri de reflü hastalığıdır. Bebeğinizin aşırı huzursuzluk çıkarması, kusma, memeyi reddetme ve kilo almama gibi belirtiler gözünüze çarpıyorsa ''Aman canım büyüyünce geçer'' demeyin! Bebeklerde reflü neden olur belirtileri nelerdir nasıl geçer? İşte bebeklerde reflü hastalığına ve tedavi yöntemlerine dair aradığınız tüm detayları Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu, bebek reflüsü ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

REFLÜ DEVAM EDİYORSA DİKKAT!

Mide içeriğinin yemek borusuna doğru geri kaçması olarak tanımlanan gastroözofageal reflü bebeklerin neredeyse %60’ında görülmektedir. Bebeklerde mide ve yemek borusu arasındaki kapakçığın henüz tam olgunlaşmamış olması, genellikle yatar pozisyonda olmaları, midelerinin küçük olması ve sıvı gıda ile beslenmeleri reflü belirtilerinin sık yaşanmasına neden olmaktadır. Bebeklerde görülen ve genellikle bir yaşa kadar kendiliğinden geçen reflü bir hastalık değildir. Ancak belirtiler 1-2 yaşın ötesinde devam ediyorsa ya da genel sağlığı bozan bulgular ortaya çıkmışsa hastalık olarak kabul edilir.

BEBEĞİNİZ BESLENİRKEN GÖZLEMLEYİN!

Fizyolojik olduğu kabul edilen bebek reflüsünde; bebek iyi büyür, mutlu ve keyiflidir, herhangi bir hastalık bulgusu yoktur, sadece beslenmelerden sonra öğürmeksizin mamaları geri çıkarır, bazen ağız kenarından sızdırır. Bu geri çıkarma özellikle ani hareketler ve alt değiştirme esnasında bacakların havaya kaldırılması gibi zorlayıcı durumlarda ortaya çıkar.

BEBEKLERDE REFLÜ HASTALIĞI NASIL OLUR?

Bulantı, kusma, aşırı huzursuzluk, ağlamalar, meme reddi, beslenirken kendini geriye atma, inatçı hıçkırıklar, büyümede yavaşlama, tekrarlayan öksürükler, solunumla birlikte hışıltı, tekrarlayan orta kulak iltihabı gibi belirtilerle kendini belli edebilir. Bu önlemlerle bebeğinizin reflüsünü giderebilirsiniz.

Bebeklerde görülen geçici reflüler için tanısal bir teste ihtiyaç yoktur. Öykü ve bebeğin muayenesi ile kolaylıkla tanı koyulur. Gastroözofageal reflü hastalığının teşhisinde ise en güvenilir yöntem asit ölçümü olarak bilinen 24 saatlik pH-metre/impedans analizidir. Teşhis için endoskopik muayene de yardımcıdır. Bebeklerde görülen geçici reflüde ilaçlı tedavi gerekmemektedir.

-Özellikle mama ile beslenen veya tamamlayıcı beslenmeye başlanmış bebeklerde öğün miktarının fazla olmamasına, az ve sık beslenmeye dikkat edin.

Bebeği besledikten hemen sonra yatırmayın

-Yatağının baş tarafını 30-45 derece yükselterek, sola yan olarak yatırın.

-Ani hareketlerden kaçının, kucağınıza aldığınızda karnından kavrayarak tutmayın.

-Beli lastikli giysiler giydirmeyin.

-Mama ile besleniyor ve fazlaca kusuyorsa reflüye özel olarak tasarlanmış kıvamı artırılmış mamalardan faydalanın.

''BÜYÜYÜNCE GEÇER'' DEMEYİN!

Bebeklerde görülen fizyolojik reflü geçicidir ama tedavi edilmeyen reflü hastalığı tehlikelidir; boy kısalığı, kansızlık, diş çürükleri ve kronik akciğer hastalıklarına yol açabileceği gibi yemek borusunda darlık ve hatta erişkin çağlarda yemek borusu kanserine bile yol açabilir.