Bahar alerjisi (Alerjik rinit) nedir kaşıntı ve burun akıntısına yol açıyor!

Gözlerde yanma ve kaşıntı, kızarıklık, burun akıntısı... bunlar bahar alerjisinin hemen herkesi hayatının bir döneminde etkiyen şikayetleri. Alerjik rinite genel olarak genetik yatkınlığın ve çevresel faktörlerin neden olduğu biliniyor. Bahar alerjisinden korunmak için alerjiye neden olan alerjenlerden olabildiğince uzak kalmak şart. Bahar aylarında mutlaka şapka kullanmak, kolları koruyan uzun kollu kıyafetler giyinmek ve polenlerin fazla olduğu sabah saatlerinde dışarda olmamak gerekiyor. Bahar alerjisine dair merak edilen tüm bilgileri sizin için araştırdık...

Bahar alerjisi nedir?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit (saman nezlesi), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

Genetik ve çevresel faktörler sebep oluyor

Alerji çok sık görülen bir hastalıktır. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörler ortaya çıkışında önemli rol oynar. İmmün sistem normal olarak vücudumuzu bakteri, virüs gibi mikroplara ve zararlı maddelere karşı korur. Ancak normalde zararlı olmayan maddelere karşı immün sistem abartılı cevaplar vermeye başlar ise buna alerji denir. Alerjik hastaların immün sistemleri bazı maddelere karşı aşırı hassastır. Bu maddelerle karşılaşınca immün sistem kontrolden çıkar ve kaşıntı, kızarıklık, şişme, spazm, göz yaşarması, burun akıntısı gibi alerjik şikayetler ortaya çıkar. Alerjiyi başlatan maddeye alerjen denir. Polen, küf, hayvan tüyü, ev tozu, ilaçlar ve gıdalar en sık karşılaşılan alerjenlerdir. Özellikle bahar mevsiminde ortaya çıkan, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, gözlerde yaşarma ve hapşurma belirtileri ile seyreden tablo bahar alerjisi ya da mevsimsel alerjik rinit olarak adlandırılır.

Bahar alerjisi belirtileri neler?

Bahar alerjisinin belirtileri arasında;

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma nöbetleri,

Sulu burun akıntısı,

Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjuktivit),

Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı,

Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması,

Koku ve tat duyularında azalma,

Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi,

Yorgunluk,

Algılama güçlüğü,

Uyku bozukluğu ,

Damakta ve gırtlakta kaşıntı,

Öksürük ve baş ağrısı görülebilir.

Alerjik rinit her yaşta görülebilmekle birlikte en sık başlangıç yaşı çocukluktan erişkin döneme geçildiği yıllar olarak görülmektedir.

Bahar alerjisi tedavisi nasıl olur?

Alerjik rinit (bahar alerjisi) uzun süren hasta hekim ilişkisi ve sabır gerektiren bir tedavidir. Tedavide alerjenlerden korunma yanında burundan kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlar kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir. A, B, C ve E vitaminli besinler tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır. Stresten uzak yaşamalı, alkol, sigara tüketilmemelidir. Bazı hastalarda immünoterapi yani aşı uygulaması yapılmaktadır. İmmünoterapi için seçilecek hastalar genellikle alerjisi ilaçlarla kontrol edilemeyen veya ilaç yan etkilerinden rahatsız olan hastalardır. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir.