Kızılcığın faydaları neler diş çürümelerini önlüyor!

Karadeniz ve Çukurova'da yetiştirilen kızılcık meyvesi içerdiği flavonoidler bakımından zengin, vitamin ve mineral deposu olması sebebiyle vücuda pek çok fayda sağlıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarından, antitümör özelliğine; kalbi korumaktan, diş çürümesini önlemeye sağlığa birçok yararı bulunuyor. İşte kızılcığın daha önce duymadığınız faydaları!

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler

İdrar yolu enfeksiyonu genelde çok ciddiye alınmayan hastalıklardan bir tanesidir. Fakat en başta önlem alınmaması durumunda böbrekler dahil bir diğer sindirim sistemi organlarını tehdit etmeye başlar. Hatta ilerleyen seviyesinin prostat olduğunu söylemek mümkündür. Kızılcığın idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi edici özelliğinin olduğu birçok laboratuvar çalışması sonucu ispatlanmıştır. Bunun için bir miktar kızılcık suyu kaynatılarak tüketilmesi yeterlidir.

Antitümör etkili

Kızılcık, antitümör etkisi olan nadir meyvelerden bir tanesidir. Kızılcığın bu özelliği içerdiği polifenolik olarak adlandırılan bileşene atfedilir. Dünyanın birçok ülkesinde farklı kurumlar tarafından yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda bu özelliği ispatlanmış ve meme, kolon, prostat ve diğer birçok kanser tümörlerine karşı çok etkili olduğu ortaya konulmuştur. Kızılcık suyu aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını engelleyen ve tümörleri ortadan kaldıran salisilik asit içermektedir. Bu yüzden düzenli olarak kızılcık tüketimi birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltır.

Kalbi koruyor

Kızılcık, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır ve kardiyovasküler sağlığın korunmasına ciddi anlamda katkıda bulunur. Kızılcıkta bulunan flavonoidler, antioksidan özelliklere sahiptirler ve bu özelliklerinden dolayı ateroskleroz tehdidi azaltabilir. Ateroskleroz, kan içinde bulunan yağ, kalsiyum ve kolesterolün birikmesi ile alterlerin tıkanmasına neden olan bir hastalıktır. Fakat kızılcığın içerdiği birçok mineral ve bileşen bu sağlık sorunlarına yakalanma riskini azaltır.

Kızılcık diş çürümelerini önler

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, kızılcık suyu diş çürüklerini önler. Kızılcıkta bulunan ve proantosiyanidin olarak adlandırılan bileşen, dişlere yapışan zararlı bakterilerin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bu bileşen asit üretilmesini engellediği gibi dişlerin etrafında plaklar oluşmasına da izin vermez. Burada bahsettiğimiz kızılcık, marketlerde satılan hazır kızılcık ürünleri değildir. Tamamen doğal olan kızılcıklar, diş sağlığını korur. Fakat hazır satılan ürünlerde şeker veya glikoz içerdiğinden, doğal kızılcıktaki faydayı sağlamaz.

Solunum enfeksiyonlarını önler

Yapılan bilimsel çalışmalara göre, kızılcık suyu çocuklarda kulak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık yaşanmasına neden olan haemophilus influenzayı azaltmaya yarar. Bunun yanında solunum yollarına zarar veren bakterilerin ortadan kalkmasını sağlar.

Kızılcık kanserden koruyor

Kızılcık, çeşitli kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen proantosiyanidinleri içerir. Çalışmalar, flavonoidler bakımından zengin besinlerin kanser ve kanserden kaynaklanan ölüm riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Özellikle kızılcık suyu tüketimi kolon ve mesane kanserine yakalanma riskini ciddi anlamda azaltabilir. Çünkü zengin miktarda anti kanserojen bileşenler içermektedir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre kızılcığın içerdiği proanthocyanidins, kan damarlarında gelişen mikro-tümörleri durdurabilir. Kızılcık suyunun düzenli tüketimi tümörlerinin hızlı büyümesini engeller. Kızılcık suyunun içerdiği çok farklı kimyasallar, aynı zamanda meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını önler.

Kızılcık kemik ve dişleri güçlendirir

Kızılcık suyu doğal bir kalsiyum kaynağı olmasına rağmen, birçok meyve suyu firmaları kızılcık suyu için ekstra kalsiyum ekler. Doğal yollarla veya başka yollarla alınan kalsiyum osteoporoz olarak adlandırılan bir çeşit kemik hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Kızılcığın sağlığa diğer faydaları

Yazının en başında kızılcığın özellikle kış aylarında soğuk algınlığının neden olduğu hastalıkları kısa sürede tedavi ettiğini yazmıştık. Bunun yanında sindirim sistemi sağlığını koruduğu için obezite ve kabızlık sorunlarına karşı da etkilidir, aynı zamanda böbrek taşı oluşmasını engelleyen bileşenler içerir.

Kızılcık suyunun düzenli olarak tüketilmesi ülsere yakalanma riskini azaltır, bağırsakları temizler ve bağırsak sağlığını korur. Bütün bunların dışında kızılcığın akciğer iltihabına karşı şifa kaynağı olduğu düşünülmektedir. Kızılcık saç ve cilt sağlığı bakımında da yaygın olarak kullanılır.