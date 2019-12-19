Vejetaryen beslenme nedir et ürünleri tüketilmiyor!

Günümüzde sayıları giderek artan vegan ya da vejetaryen beslenme uygulayan insanları, bu yeme şeklinin getirdiği yararların yanında zararlar da bekliyor. Bitkisel ürünleri tüketen, hayvansal ürünleri (kırmızı et, tavuk, balık, süt ve sütten yapılan ürünler) gibi ürünleri tüketmeyen vejetaryenler vitamin eksikliği, dolaşım problemleri ve anemi gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabilir. İşte vejetaryen beslenme hakkında tüm merak edilenler!

Vejetaryen beslenme

Bu beslenme şeklinde tavuk, balık et gibi hayvansal gıdaları tüketmeden beslenilir. Vejetaryen beslenenler kendi yeme tarzlarına göre gruplara ayrılıyorlar.

Veganlar

En zorlayıcı beslenme türüdür. Tavuk, et ve balık gibi gıdaların yanında süt ve süt ürünleri, yumurta gibi gıdaları da tüketmezler. Hatta annesi ile gözü olan hiç bir canlı ile beslenmezler.

Lakto-ovo vejetaryenler

Bu vejetaryenler ise et tüketmeyi tercih etmezler fakat süt ürünleri ve yumurta yerler.

Lakto vejetaryenler

Bu tür vejetaryenler veganlar ile lakto-ovo arasında kalırlar ve lakto-ovo vejetaryenlere göre daha katı bir grupturlar. Et, balık ve yumurta yemezler fakat süt ürünlerini tüketirler.

Ovo vejetaryenler

Bu grup ise et, balık ve süt ürünleri yemezler; yumurta tüketirler.

Pesko vejetaryenler

Bu vejetaryen grubu besinlere daha ılımlı yaklaşan ve kuralları biraz daha gevşeten insanlardan oluşur. Bu tür vejetaryenler et ve tavuk yemezler fakat balık, yumurta, süt ve süt ürünlerini tüketirler.

Yarı vejetaryenler

Bu gruptaki vejetaryenler sadece kırmızı et tüketmezler. Onun haricinde her şeyi yerler.

Fruiyarianlar

Bu grup vejetaryenler sadece meyve ile beslenirler.

Vejetaryen beslenme sağlıklı mı?

Vejetaryenliğin sağlıklı olduğuyla ilgili birçok araştırma yapılmış fakat tam olarak kanıtlanamamıştır. Ama kesin olarak söylenebilir ki bu beslenme biçiminin vücuda hem yararları hem de zararları vardır.

Vejetaryenler kolesterol ve kalp hastalıklarından korunuyor

Yararları sayılırsa vejetaryenler et yemiyorlar; bu yüzden de hayvansal gıdalardan gelen doymuş yağı tüketmemiş oluyorlar. Bu şekilde kolesterol ve kalp-damar rahatsızlıklarından korunmuş oluyorlar.

Vitamin eksikliği ve anemiye sebep oluyor

Vegan beslenmenin zararları ise hayvansal hiçbir gıdayı tüketmedikleri için demir ve B12 vitaminin eksikliğine bağlı olarak anemi ve dolaşım problemi gibi çeşitli rahatsızlıkların oluşabilmesidir. Bu yüzden vejetaryenlerin çok sıkı bir beslenme programıyla beslenmesi ve vücudun ihtiyacı olan ve hayvansal gıdalardan alamadıkları besin değerlerini sebze ve meyvelerden karşılamaları gerekmektedir.