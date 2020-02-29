Mahlebin faydaları kandaki şekeri düzenliyor!

Kokusuyla mest eden mahlebin insan sağlığına olan faydalarını duyan şaşırıp kalıyor. Solunum hastalıklarına iyi gelmesinden tutun da kandaki şeker oranını düzenlemesine kadar bir çok konuda fayda sağlayan mahlep görüntüsüyle her ne kadar bademe benzetilse de bademden farklıdır. Elmaelma.com olarak mahlebin hiç bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık. Peki mutfaklarda baharat olarakta kullanılabilen mahlep nedir? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte mahlebe dair tüm bilinmeyenler!

Görünüşü bademe benziyor

Mahlep kandil simidinin ham maddesidir. Tam olarak tanımlamak gerekirse ağaç ve çalı karışımıdır. Başlangıçta beyaz renkli bir çiçek olan mahlep zaman içerisinde siyah bir renk almaktadır. Görünüşü itibariyle bademle karıştırılmaktadır.

Alternatif tıpta kullanılıyor

Anavatanı Orta ve Güney Avrupa olan mahlep aktardan satın alınabilir. Meyve olarak yetişse de genel olarak baharat olarak tüketilmektedir. Alternatif tıp alanında da kullanılan mahlep doğal idrar ve balgam sökücüdür. Türkiye'de Tokat, Amasya ve Mardin'de yetişen bu baharat aynı zamanda afrodizyak etkiye'de sahiptir.

Kandaki şekeri düzenliyor

Mahlebin faydaları saymakla bitmiyor. Kandaki şekeri düzenleyen mahlep özellikle şeker hastaları için birebirdir. Vücudun gün içerisinde ihtiyaç duyduğu enerjinin neredeyse tamamına yakınını karşılamaktadır. Gün içerisinde yaşanan stresi ve yorgunluğunda atılmasına yardımcı olmaktadır.

Boğazdaki enfeksiyonu temizliyor

Mahlep özellikle bal ile karıştırılıp içildiğinde üst solunum yollarında biriken mikropların atılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra boğazdaki hücreleri atarak kanserin oluşmasını da önlemektedir.

Karaciğerdeki toksinleri temizliyor

Mahlep aynı zamanda karaciğeri de temizlemektedir. Özellikle vücuttakitoksinlerin atılmasına yardımcı olmakta ve organların yenilenmesini sağamaktadır. Böbrekler içinde aynı görevi yapan mahlep, enfeksiyon nedeniyle yaşanan ağrıların oranını azaltır. Aynı zamanda böbreklerde biriken toksinleri de atmada etkilidir.