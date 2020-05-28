Peynirli sufle tarifi tadıyla mest olacaksınız!

Kahvaltı sofralarınızdan kalkmak istemeyeceksiniz enfes bir lezzetle karşınızdayız. Peynirli sufle tarifini duymuş muydunuz? Suflenin çikolatalısını, portakallısını biliyoruz da peynirlisini ilk defa duyuyoruz diyorsanız bu tarifi asla es geçmemelisiniz. Evdeki favori peynirle hazırlayacağınız bu şahane lezzetin nasıl yapıldğını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. Peki peynirli sufle tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda peynirli sufle tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

70 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı un, 4 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığıkarabiber, 1 tutam muskat cevizi rendesi, 7 adet yumurta(sarısı ve beyazı ayrı ayrı kullanılacak), 1 su bardağıotlu peynir, 1 su bardağı tuzsuz beyaz peynir, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Fırın kalıplarını yağlamak için:

2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı galeta unu

Üzeri İçin:

3 dal taze soğan (yeşil kısımları kullanılacak)(doğranmış)

HAZIRLANIŞI:

Yumurtaları kırıp beyaz ve sarı kısımlarını ayrı kaplara ayırın. Aklarının içine sarısından kaçmamasına özellikle dikkat edin.Bir sos tenceresinde tereyağı eritin ve unu ilave edip, kokusu çıkana kadar kavurun.Kokusu çıkana kadar kavrulan unun üzerine sütü yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın.Beşamel sosu kıvamında olan karışıma tuz, karabiber ve muskat rendesi ekleyip karıştırın.Ocağın altını kısın. 7 adet yumurta sarısını birer birer ekleyerek iyice karışmasını sağlayın.

Karışan yumurtaların ardından tüm peynirleri ekleyin ve karıştırdıktan sonra ocaktan alın.Ayrı bir kaba ayırdığınız yumurta beyazlarının içerisine bir çimdik tuz koyduktan sonra mikser yardımıyla iyice çırpın ve sert bir köpük haline geldiğinde çırpmayı bırakın.Çırptığınız yumurta beyazını, peynirli karışımın içerisine yavaşça alttan yukarıya doğru karıştırarak yedirin.Pişireceğiniz kabın her yerini yağlayıp, galeta unu ile kaplayın.Peynirli karışımı kaba alın ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12 dakika pişirin.Fırından çıkar çıkmaz servis edebilirsiniz.