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Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı

Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir alanda orman yangını çıktı, yürekler ağıza geldi.

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
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Survivor 2020'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan televizyoncu Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımla yürekleri ağıza getirdi.  Ilıcalı, sosyal medya hesabından oyun alanlarının olduğu bölgeye yakın bir yerde çıkan yangının görüntülerini paylaşınca herkes çok korktu.

Bölge alevler içinde kaldı 

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün ssyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri ağıza getirdi. Oyun alanlarının olduğu bölgeye yakın bir yerde çıkan yangının görüntülerini paylaşan Ilıcalı, herkesi korkuttu. Videoda arkadan gelen seslerde Nisa'nın bir arkadaşına yaptığı destek tezahüratı ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte o paylaşımı.... 

 

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