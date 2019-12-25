 Ünlü oyuncu Hazal Kaya oğlu ile çekilen fotoğrafını paylaştı

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, geçtiğimiz Kasım ayında bebekleri Fikret Ali'ye kavuşmuştu. Ünlü oyuncu oğluyla ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından ''gözlerim doluyor'' diyerek paylaştı. Oğlunun doğduğu 18 Kasım tarihi ile ilgili yaşadıklarını anlatan Hazal Kaya, paylaşımıyla duygulandırdı.

Doktoruna teşekkür etmeyi ihmal etmedi

Hazal Kaya, hamileliği sürecinde ve doğumunda yanında olan doktoru Rıza Madazlı'ya da teşekkür etti. Ünlü oyuncu, "Hamileliğim ve doğum sakin,huzurlu ve keyifle geçtiyse yegane sebebi doktorumuz Rıza Madazlı…Hakkını ödemem mümkün değil, canım Rıza bey" mesajını verdi.

''Yazarken gözlerim doluyor''

Doğum ne zaman diye soranlara, dokuz ay boyunca "İşte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz,18 Kasım'a denk geliyor" dedim.Aynı gün İtalyan Lisesi'nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı, yine soranlara "Tabi ki oradayım" dedim ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi, tahmin etmeliydim. Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi. Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok. Hamileliğimi de böyle aniden, çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim. Neyse... Bu sürpriz sever arkadaş 18 kasım'da böyle katıldı hayatımıza. Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil, yazarken gözlerim doluyor. Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş."