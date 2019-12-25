search menu
search
close

Pınar Altuğ ip üzerinde tepetaklak poz verdi sınırları zorladı!

Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, tavana asılı ip üzerinde yoga hareketleri yaptı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Pınar Altuğ ip üzerinde tepetaklak poz verdi sınırları zorladı!
-A A+

'Çocuklar Duymasın' isimli dizide yıllardır sergilediği başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Altuğ, bu sefer de yaptığı yogayla gündeme geldi. Pınar Altuğ, son paylaşımı ile vücudunun sınırlarını zorladı.Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Altuğ'un bu paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı. 

İp üzerinde sınırları zorladı 

Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, İntigravity yoga yaptı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, bu anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımın altına, "Kendimce baya uçtum" notunu düştü. 

Pınar Altuğ ip üzerinde tepetaklak poz verdi sınırları zorladı!

Deniz Akkaya'da yorum yaptı

Pınar Altuğ'un ip üzerinde yaptığı zor hareketlere sessiz kalamayan ünlü manken Deniz Akkaya ise "Nasılda yakışmış" yorumunu yaptı.

Pınar Altuğ ip üzerinde tepetaklak poz verdi sınırları zorladı!
 
 
 
 
 
 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şişkinlikten kurtulmanızı sağlayacak! Şişkinlikten kurtulmanızı sağlayacak!
Öneriler
Vücuttaki pis kanı temizliyor! Vücuttaki pis kanı temizliyor!
Organik
En Güncel Galeriler
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Ünlü modelden şoke eden itiraf!
Ünlü modelden şoke eden itiraf!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Kardashian işi iyice abarttı! Bu sefer de köpeğine estetik yaptırdı!
Kardashian işi iyice abarttı! Bu sefer de köpeğine estetik yaptırdı!
Mucize Doktor'un Nazlı'sı ünlü oyuncuya benzerliğiyle şaşırttı!
Mucize Doktor'un Nazlı'sı ünlü oyuncuya benzerliğiyle şaşırttı!
İdrarını içen kadın sivilcelerinden kurtuldu! Son hali inanılmaz
İdrarını içen kadın sivilcelerinden kurtuldu! Son hali inanılmaz
Önceki Haberler
''Gözlerim doluyor'' deyip oğluyla ilk karesini paylaştı!
''Gözlerim doluyor'' deyip oğluyla ilk karesini paylaştı!
Kim der 50 yaşında! Son paylaşımı olay!
Kim der 50 yaşında! Son paylaşımı olay!
2 yıl sonra ortaya çıktı! Dubaili kadın odasına zorla girmeye kalkıştı
2 yıl sonra ortaya çıktı! Dubaili kadın odasına zorla girmeye kalkıştı
Şeyma Subaşı'nın açıklamalarına Zeynep Yılmaz'dan olay gönderme!
Şeyma Subaşı'nın açıklamalarına Zeynep Yılmaz'dan olay gönderme!
Uzun çalışma saatlerinin bu zararı şaşırtıyor!
Uzun çalışma saatlerinin bu zararı şaşırtıyor!
İşte en sağlıklı kahve!
İşte en sağlıklı kahve!
Tokluk hissi verip kilo verdiriyor!
Tokluk hissi verip kilo verdiriyor!
Mide rahatsızlıklarını gideriyor!
Mide rahatsızlıklarını gideriyor!
Yorumlar