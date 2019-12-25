Pınar Altuğ ip üzerinde tepetaklak poz verdi sınırları zorladı!

'Çocuklar Duymasın' isimli dizide yıllardır sergilediği başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Altuğ, bu sefer de yaptığı yogayla gündeme geldi. Pınar Altuğ, son paylaşımı ile vücudunun sınırlarını zorladı.Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Altuğ'un bu paylaşımı saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı.

İp üzerinde sınırları zorladı

Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, İntigravity yoga yaptı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, bu anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımın altına, "Kendimce baya uçtum" notunu düştü.

Deniz Akkaya'da yorum yaptı

Pınar Altuğ'un ip üzerinde yaptığı zor hareketlere sessiz kalamayan ünlü manken Deniz Akkaya ise "Nasılda yakışmış" yorumunu yaptı.













