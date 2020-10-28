Kendini sevmek için ne yapmalı mükemmel olmayı beklemeyin!

Toplumsal ve kültürel olarak dayatılan güzellik algıları nedeniyle kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekte zorlanabiliyoruz. Hatta öyle ki görünüşümüz nedeniyle kendimizi acımasızca eleştirebiliyoruz. Bedensel ve ruhsal olarak sağlığımızı etkileyen bu durumla baş etmenin yolları ise kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekten geçiyor. İşte 5 adımla kendimizi daha fazla sevmenin yolları...

Sevdiğiniz şeyleri yapın

İster yemek yapın, ister film izleyin, pilatese gidin ya da terapiye gidin, uzmanlar kendini sevme konusunda mücadele verenlere kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan şeyleri yapmalarını tavsiye ediyor.

Hayır demeyi öğrenin

Hayır diyebilmek kendini sevmenin önemli adımlarından biri. İstemediğiniz bir şeyi sadece ayıp olur ya da karşınızdaki üzülür diye yapmaya çalışmayın. İstemiyorsanız hayır demelisiniz. Sınırlar koymak kendinizi sevmenize yardımcı olur.

Duruşunuza dikkat edin

Zihninizle bedeniniz arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Yapılan bir çalışmada kişiler yaklaşık bir ay boyunca her sabah 'güç pozu' olarak adlandırılan elleri kalçaya koyarak dik durma hareketini uyguladı. Gün boyunca da omuzlarının çöktüğünü hissettiğinde dik pozisyona geçtiler. Araştırma sonucunda bu basit hareketlerin kişiye öz güven verdiği ortaya çıktı.

Mükemmel olmayı beklemeyin

Kendini sevmek demek kendin hakkında hiçbir olumsuz düşünceye sahip olmamak anlamına gelmiyor. Kendinizi eleştirdiğiniz zamanlarda sevdiğiniz birine nasıl davranacağınızı düşünün ve kendinize de aynı şefkatle yaklaşın. Mükemmelliği aramayın, mükemmel olmaya çalışmayın. Mükemmel olmaya çalışmak kendinizi yormaktan başka hiçbir işe yaramaz çünkü kimse mükemmel olamaz, bu mümkün değildir.

Bir terapistten yardım alın

Bazen kendini sevmeme zehirli bir ilişkiden, çocukluktan kaynaklanan çözülmemiş sorunlardan veya başka bilinçaltı sorunlarından kaynaklanabilir. Eğer bunu tek başınıza yapamıyorsanız en doğru hareket bir terapistten yardım almak olacaktır.