Sabah ağız kokusu neden olur diş eti iltihabı sebebi olabilir!

Ağız kokusu pek çok insanın başına bir kez bile olsun gelmiş kronik bir sorundur. Özellikle sabahları uyandığınızda ağzınızda kötü bir kokuyla uyanıyorsanız buna neden olan pek çok etken bulunuyor. Sabah uyandığınızda başlayan bu problem gün içerisinde insanlarla konuşurken de devam edebiliyor ve son derece rahatsız edici bir hal alabiliyor. Peki sabah uyandığımızda ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu nasıl geçer? Bu durumun çözüm yolları nelerdir? Bu soruların yanıtlarını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Diş taşı temizliğine önem verin

Ağız kokusunun oluşmasına neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi diş taşı oluşumudur. Diş taşları ağız kokusunun en önemli sebeplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ağız kokusunu engellemek istiyorsanız ilk olarak diş taşlarından kurtulmayı denemelisiniz.

Diş eti iltihapları kokuya yol açıyor

Ağız kokusuna neden olan etkenlerden bir diğeri de diş eti iltihabıdır. Diş eti iltihabı ağız kokusunun başlıca sebeplerinden biri olduğundan ötürü dişlerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeye özen göstermelisiniz. Diş etlerinizdeki iltihap sağlığınızla ilgili ciddi sorunlara da neden olabilir. Dikkat etmekte fayda var.

Mide rahatsızlıkları ağız kokusuna neden oluyor

Ağız içinde yaşanana problemlerin yanı sıra midedeki rahatsızlıklarda ağız kokusuna neden olabiliyor. Ya da diyabet, kulak burun ve boğaz, geniz akıntıları ağız kokusunun oluşum nedenlerindendir.

Ağız kokusunun birçok nedeni olabiliyor

Tüm bu sayılan problemlerin yanı sıra bir de; kötü yapılmış protezler, Ağızdaki çürükler, ağız hijyeninin düzgün olmaması olmaması, yeterli diş fırçalanmaması,

dilin fırçalanmaması, diş ipi kullanılmaması, ağızda bakteri ortamının bulunması gibi nedenlerde etken olabilmektedir.

Ağız kokusunu önlemenin yolları!

Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan ağız kokusunu önlemek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç şey bulunuyor. Bunlar; Günde en az iki kere dişlerinizi fırçalamaya özen gösterin. Diş fırçanızı mümkün olduğunca sık sık değiştirin. Sadece dişlerinizi değil, dilinizi de fırçalayın.Diş ipi kullanımına özen gösterin. Ağız gargarası yapın. Şekersiz sakız çiğneyin. Yılda en az iki kere kez dişçiye gidin.Su tüketimini çoğaltın.