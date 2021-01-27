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Havuç tatlısı tarifi lezzet bombası!

Havuç tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? 'Havuçtan da tatlı mı olur' dediğinizi duyar gibiyiz! İşte asla ön yargılı olmamanız gereken enfes bir tarif!

Havuç tatlısı tarifi lezzet bombası!
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Havuç tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Havuç sevmeyenlere bile havucu sevdirecek bu şahane lezzete bayılacaksınız. Misafirlerinizi ağırlamak için ve yeni tatlar keşfetmek için harika bir öneri olacak bu enfes lezzeti mutlaka denemelisiniz. İşte tüm malzeme llistesi ve hazırlanışı ile karşınızda havuç tatlısı tarifi. 

MALZEMELER: 

3 adet havuç,3,5 su bardağısüt,3 yemek kaşığı tam buğday unu,4 yemek kaşığı yulaf ezmesi,10 adethurma(suda bekletilmiş),1/2 su bardağı labne peyniri,2,5 yemek kaşığı bal,1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi,1 tatl kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI: 

Havuçları rendeleyin ve tavada yumuşayıncaya kadar kavurun.Soğumaya bırakın.
Bir tencereye sütü ve tam buğday ununu ekleyin. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.Rondoya havuç, yulaf ezmesi ve suda beklemiş hurmayı ekleyip çekin. Karışımı servis edeceğiniz kalıbın tabanına yayın. Pişirdiğiniz muhallebinin içine bal ve labne peynirini ekleyip karıştırın. 2 saat buzdolabında bekletin.Muhallebi soğuduktan sonra, havuç tabanının üzerine ekleyip 1 saat daha buzdolabında bekletin. Üzerine tarçın ve ceviz ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.

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