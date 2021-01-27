Yoğurtlu biber kızartması hem hafif hem lezzetli!

Yoğurtlu biber kızartması hem çok kolay hem de çok lezzetli bi seçenek. Özellikle biberi sevenler için muhteşem bir tarif. Biber kızartırken kokusuyla mest eden daha çok acıktıran tam bir yaz lezzeti. Yanında makarna, karpuzla da tüketebileceğiniz pratik yaz menüleri vazgeçilmez oluyor. Peki yoğurtlu biber kızartması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda yoğurtlu biber kızartması tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler; 500 gr çarliston biber(acı sevenler sivri biberde kullanabilir), 250 gr yoğurt, 2-3 diş sarımsak, yarım su bardağı sıvı yağ, tuz.

Hazırlanışı; Biberlerinizi yıkayın ve kurulayın. Saplarını kesin 2-3 parçaya bölün. İnce bir bıçak yardımıyla çekirdeklerini çıkartın. Sıvıyağı tavaya alın ve kızdırın. Biberleri hafif karıştırarak 5 dakika kadar kızartın. Havlu kağıt serilmiş yabağın üzerine alın ve tuzlayın. Ezdiğiniz sarımsakları yoğurt ile karıştırıp servis tabağına aldığınız biberlerin üzerine dökün ve servis yapın. Afiyet olsun.