Kedi dilli tiramisu nasıl yapılır tadıyla mest ediyor!

Bugün elmaelma.com olarak Türkiye'de de oldukça meşhur olan İtalyanların en sevilen tatlılarından tiramisu tarifini araştırdık. Yapılışı çok pratik yalnızca 15 dakikada hazırlayabileceğiniz tiramisunun bu tarifine hayran kalacaksınız. Peki kedi dilli tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte hazırlanışı...

Malzemeler:

1 paket kedi dili bisküvi

Kreması için:

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

4 yemek kaşığı toz şeker

3 su bardağı süt

200 gram labne

200 gram krema

Bisküvileri ıslatmak için:

1,5 yemek kaşığı kahve

1,5 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı ılık su

Üzeri için:

3 yemek kaşığı kakao

Hazırlanışı:

Yumurta, süt, şeker, nişasta ve unu bir tencereye aktarıp güzelce karıştırın ve ocağın üzerine alıp pişirin. Pişirirken karıştırın ve muhallebi kıvamı almasını sağlayın. Kıvam alan muhallebinin içerisine kremayı ilave edip güzelce çırpın. Ardından labneyi de ilave ederek güzelce çırpın ve kremanızı üzerini streç filmleyerek soğumaya bırakın. Ne kadar dinlenirse lezzeti o kadar güzel olacaktır. Dilerseniz buzdolabında da soğumaya bırakabilirsiniz. Krema soğurken küçük boy kare borcamın içerisine kedi dili bisküvileri kahveyle ıslatarak dizin. Üzerine kremanın yarısını ilave edin. Bir kat daha kahveyle ıslatılmış kedi dili dizin. Üzerine son kalan kremayı ilave ederek üzerini düzleyin. Üzerine kakao serpin ve buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirin. Ne kadar dinlenirse o kadar lezzetlenir. Soğuyup dinlendikten sonra dilimleyerek servis edin.