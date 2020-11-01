Labneli kakaolu kek nasıl yapılır enfes bir tat!

Labneli kakaolu kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Hem görüntüsü hem de tatıyla sizi mest edecek şahane bir tarifle karşınızdayız. Bir dilimin asla yetmeyeceği, tatlı severleri baştan çıkaracak bu lezzete mest olacaksınız. Yapılışı biraz zahmetli gibi görünse de sizi asla pişman etmeyecek bu tarifin nasıl hazırlandığına gelin hep birlikte bakalım.

Labneli Kakaolu Kek Tarifi İçin Malzemeler

Kakaolu kek için:

1 su bardağı

Süt(oda sıcaklığında)

120 gram

Tereyağı(oda sıcaklığında)

300 gramun(2.5 su bardağı)

200 gramtoz şeker(1 su bardağı)

2 çay kaşığıkabartma tozu

1 paketvanilin

50 gramkakao(4 yemek kaşığı)

3 adetyumurta(oda sıcaklığında)

Labne katmanı için:

400 gram

Labne(oda sıcaklığında)

80 gram

Tereyağı(oda sıcaklığında)

100 gramtoz şeker(½ su bardağı)

1 adetyumurta(oda sıcaklığında)

Kıtır katman için:

50 gram

Tereyağı(oda sıcaklığında)

1/2 su bardağıtoz şeker

1 su bardağıun

1 paketvanilin

Ara katman için:

6 yemek kaşığıdamla çikolata

Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede fanlı olarak ısıtmaya başlayın.28x18 cm. boyutunda fırın kabınızı ya da büyük bir fırın kabını yağlayıp unlayın ve hazır olarak bekletin.

İlk olarak kıtır katman için tüm malzemeleri orta boy bir kapta karıştırın ve kumlu bir hal alana kadar harmanlayın.Karışımı buzdolabında bekletin. Kakaolu kek katmanı için Sütaş Tereyağı ve şekeri yumuşayana kadar mikser ile çırpın. Karışıma yumurtaları tek tek ekleyin ve çırpmaya devam edin.Kuru malzemeleri elekten geçirerek karışıma azar azar ekleyin. Eklerken karışımın kıvamının koyulaştığı anlarda azar azar Sütaş Süt ekleyerek kıvamı yumuşatın.Bu işleme kuru malzemeler ve süt bitene kadar devam edin. Karışımını kek kalıbına dökün ve buzdolabında bekletin.Ara katman için derin bir kapta şeker ve tereyağını yumuşak, pürüzsüz olana kadar çırpın.Karışıma azar azar Sütaş Labne ekleyip homojen bir hal alana kadar karıştırma işlemine devam edin.Son olarak yumurta ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.Dolapta bekleyen kek karışımının üzerine ilk olarak yaptığınız kıtır katman karışımının ve çikolatanın üçte birini serpin.Sonrasında labneli karışımı azar azar her yere gelecek şekilde kaşık yardımı ile koyun ve hafifçe yayın.Kalan çikolataları da serpin ve son olarak kalan kıtır katman karışımının tamamını kekin üzerini kapatacak şekilde yayın ve fırınlayın.

Keki yaklaşık 45 dakika sonra onar ya da beşer dakikalık aralıklarla bir şiş ya da kürdanla test ederek kakaolu kekten kalıntı gelmeyene kadar pişirmeye devam edin. Bu işlem 60-70 dakika sürebilir.Fırından çıkan keki oda sıcaklığında bir saat dinlendirip kalıptan çıkartın ve oda sıcaklığında servis edin. Afiyet olsun.