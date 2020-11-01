search menu
search
close

Labneli kakaolu kek nasıl yapılır enfes bir tat!

Hem görüntüsüyle hem de lezetiyle tadına doyamayacağınız şahane bir tarifle yine karşınızdayız. Bu lezzet bambaşka! İşte malzeme listesi ve hazırlanışı!

Labneli kakaolu kek nasıl yapılır enfes bir tat!
-A A+

Labneli kakaolu kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Hem görüntüsü hem de tatıyla sizi mest edecek şahane bir tarifle karşınızdayız. Bir dilimin asla yetmeyeceği, tatlı severleri baştan çıkaracak bu lezzete mest olacaksınız. Yapılışı biraz zahmetli gibi görünse de sizi asla pişman etmeyecek bu tarifin nasıl hazırlandığına gelin hep birlikte bakalım. 

Labneli Kakaolu Kek Tarifi İçin Malzemeler

Kakaolu kek için:
1 su bardağı
Süt(oda sıcaklığında)
120 gram
Tereyağı(oda sıcaklığında)
300 gramun(2.5 su bardağı)
200 gramtoz şeker(1 su bardağı)
2 çay kaşığıkabartma tozu
1 paketvanilin
50 gramkakao(4 yemek kaşığı)
3 adetyumurta(oda sıcaklığında)
Labne katmanı için:
400 gram
Labne(oda sıcaklığında)
80 gram
Tereyağı(oda sıcaklığında)
100 gramtoz şeker(½ su bardağı)
1 adetyumurta(oda sıcaklığında)
Kıtır katman için:
50 gram
Tereyağı(oda sıcaklığında)
1/2 su bardağıtoz şeker
1 su bardağıun
1 paketvanilin
Ara katman için:
6 yemek kaşığıdamla çikolata

Hazırlanışı: 

Fırını 180 derecede fanlı olarak ısıtmaya başlayın.28x18 cm. boyutunda fırın kabınızı ya da büyük bir fırın kabını yağlayıp unlayın ve hazır olarak bekletin.
İlk olarak kıtır katman için tüm malzemeleri orta boy bir kapta karıştırın ve kumlu bir hal alana kadar harmanlayın.Karışımı buzdolabında bekletin. Kakaolu kek katmanı için Sütaş Tereyağı ve şekeri yumuşayana kadar mikser ile çırpın. Karışıma yumurtaları tek tek ekleyin ve çırpmaya devam edin.Kuru malzemeleri elekten geçirerek karışıma azar azar ekleyin. Eklerken karışımın kıvamının koyulaştığı anlarda azar azar Sütaş Süt ekleyerek kıvamı yumuşatın.Bu işleme kuru malzemeler ve süt bitene kadar devam edin. Karışımını kek kalıbına dökün ve buzdolabında bekletin.Ara katman için derin bir kapta şeker ve tereyağını yumuşak, pürüzsüz olana kadar çırpın.Karışıma azar azar Sütaş Labne ekleyip homojen bir hal alana kadar karıştırma işlemine devam edin.Son olarak yumurta ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.Dolapta bekleyen kek karışımının üzerine ilk olarak yaptığınız kıtır katman karışımının ve çikolatanın üçte birini serpin.Sonrasında labneli karışımı azar azar her yere gelecek şekilde kaşık yardımı ile koyun ve hafifçe yayın.Kalan çikolataları da serpin ve son olarak kalan kıtır katman karışımının tamamını kekin üzerini kapatacak şekilde yayın ve fırınlayın.
Keki yaklaşık 45 dakika sonra onar ya da beşer dakikalık aralıklarla bir şiş ya da kürdanla test ederek kakaolu kekten kalıntı gelmeyene kadar pişirmeye devam edin. Bu işlem 60-70 dakika sürebilir.Fırından çıkan keki oda sıcaklığında bir saat dinlendirip kalıptan çıkartın ve oda sıcaklığında servis edin. Afiyet olsun.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Koronavirüsü atlatan güzel oyuncu bağışçı olmak için çağrıda bulundu Koronavirüsü atlatan güzel oyuncu bağışçı olmak için çağrıda bulundu
Magazin
Ballı sabun nasıl yapılır? Mucizevi etki yaratıyor! Ballı sabun nasıl yapılır? Mucizevi etki yaratıyor!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Depremi derinden hisseden İzzet Yıldızhan'ın en zor anı!
Depremi derinden hisseden İzzet Yıldızhan'ın en zor anı!
Koronovirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan kötü haber!
Koronovirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan kötü haber!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Best Model of Turkey'nin 15 yaşındaki kraliçesi tartışma yarattı!
Best Model of Turkey'nin 15 yaşındaki kraliçesi tartışma yarattı!
Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları! Hepsi aynı mesajı verdi!
Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları! Hepsi aynı mesajı verdi!
Önceki Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan genç oyuncular son noktayı koydu!
Aşk yaşadıkları konuşulan genç oyuncular son noktayı koydu!
Hangi ağrıda hangi tedavi yöntemleri kullanılmalı?
Hangi ağrıda hangi tedavi yöntemleri kullanılmalı?
Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bunu yapın!
Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bunu yapın!
Bu sorun kadınların özgüvenini zedeliyor!
Bu sorun kadınların özgüvenini zedeliyor!
Edis, deprem anında yaşadıklarını anlattı: Böyle korku yaşamadım!
Edis, deprem anında yaşadıklarını anlattı: Böyle korku yaşamadım!
Tüm Türkiye'yi sarsan depreme yolda yakalandı!
Tüm Türkiye'yi sarsan depreme yolda yakalandı!
Sabah ayağınızın üzerine basamıyorsanız aman dikkat!
Sabah ayağınızın üzerine basamıyorsanız aman dikkat!
Usturayla kolumu kestiler deyip, işlemeye çalıştığı cinayeti anlattı!
Usturayla kolumu kestiler deyip, işlemeye çalıştığı cinayeti anlattı!
Yorumlar