Edis kimdir deprem anında yaşadıklarını anlattı böyle korku yaşamadım!

Depreme İzmir'de yakalanan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Edis olduç Stüdyo çalışmaları için gittiği İzmir'de depreme yakalanan ünlü isim, yaşadığı korku dolu anlatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla anlattı.

Depreme köprü altından geçerken yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Büyük sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası birçok bina yıkılırken, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Depremi yaşayan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Edis oldu. Depremden 5 dakika önce Bayraklı'daki otelinden çıkan Edis, depreme otomobiliyle köprü altından geçerken yakalandı. Köprüden parçaların düşmesiyle hemen geri geriye giderek güvenli bir yere geçen Edis'in yanında menajeri Berf Akın da vardı. Sarsıntının bitmesinin ardından hemen İzmir'de yaşayan ailesini arayan sanatçı, onların iyi olduğunu duymasıyla rahat bir nefes aldı.

''Hayatımda böyle korku yaşamadım''

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Edis, "Deprem anında İzmir'deydim. Hayatımda böyle korku yaşamadım" dedi.

Edis kimdir?

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990’da Londra’da doğdu. İzmir'de büyüdü. Asıl adı Edis Görgülü’dür. Edis’in annesi İngiltere’de bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis iki yaşındayken ailesi Türkiye’ye dönüş yaparak İzmir’e yerleşti. 4 yaşında piyano dersleri alan Edis her zaman şarkı söylemek istemiştir.Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 2007'de bu okuldayken Expo 2015 adayı olan İzmir'in tanıtılması için yapılan çalışmalarda yer aldı. Ayrıca İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı.Müzisyen olma isteğine destek veren ailesi yine de üniversite mezunu olmasını istedi. Bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a yerleşti. Galatasaray Üniversitesi'ndeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı da kazanarak bu bölüme de başladı. Ancak iki okulu birden aynı anda okumakta zorlandığı için İstanbul Üniversitesi'ni bıraktı.

Kaynak: Snob Magazin