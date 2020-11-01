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Gögüs büyütme ameliyatı nasıl yapılır uzmanlar açıklıyor!

Dişiliğin sembolu olan göğüsler, birçok faktöre bağlı olarak deformasyona uğrayabilir ya da genetik nedenlerden dolayı gelişimini tamamlayamayabilir.

Gögüs büyütme ameliyatı nasıl yapılır uzmanlar açıklıyor!
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Gögüs büyütme ameliyatı nasıl yapılır?  Neden yapılır? Merak edilenleri Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr.  Karaca Başaran'dan öğrendik. 

Göğüs güzelliğine verilen önem yüzyıllar öncesinden günümüze kadar uzanmaktadır.Dişiliğin sembolu olan göğüsler, birçok faktöre bağlı olarak deformasyona uğrayabilir ya da genetik veya hormonal nedenlerden dolayı gelişimini tamamlayamayabilir.Bu gelişim eksikliği nedeniyle de göğüsler küçük kalır.Buna bağlı olarak kadınların kendine olan öz güveninde sorunlar oluşabilir.Ancak meme büyütme ameliyatı ile daha dolgun, estetik olarak daha güzel görünümlü göğüsler oluşturmak mümkündür. Meme büyütme operasyonu ülkemizde ve Dünya'da en çok yapılan operasyonlardan biridir.Meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirmiş, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağlamıştır.Meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktör ve seçenek vardır.Bunları şöyle sıralayabiliriz;


İmplant Boyutu

İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc’den 960cc’ye kadar değişir

İmplant Profili

İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur.

İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir.

İnsizyon Paterni
İnframammary (meme altında)
Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında)
Transaksiller (koltuk altından)
Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)

İmplant Yerleştirme

Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına
Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına
Dual plan
Kas zarı altına

İmplant Tipi

Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.

Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)

Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır:

Meme boyutunun büyütülmesi,
Asimetrik memelerin düzeltilmesi,
Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması,
Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması,
Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi,
Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte, Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte ve Memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla yapılır.

 

 

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